Израиль нанес удары по боевикам ХАМАС и Хезболла

В ЦАХАЛе подчеркивают, что продолжают действовать в соответствии с договоренностями о прекращении огня.

Армия обороны Израиля нанесла удары по позициям боевиков ХАМАС и Хезболла в Секторе Газы, а также на юге Ливана.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы израильской армии.

В секторе Газа удар был нанесен по командно-контрольному центру террористов ХАМАС, расположенному на месте бывшей школы Халва в городе Джабалия. В сообщении указывается, что этот объект используется для планирования атак против граждан Израиля.

"Перед ударом были приняты меры по снижению риска для гражданского населения: использовали воздушное наблюдение, разведданные и высокоточные боеприпасы", — говорится в сообщении.

Также сообщается о нанесении ударов на юге Ливана по группе боевиков, замеченных на территории военного объекта.

Кроме того, три человека были замечены в районе Хар-Дов недалеко от границы с Израилем. Они были атакованы израильскими военными, когда пытались продвинуться вперед.

В ЦАХАЛ подчеркивают, что продолжают действовать в соответствии с существующими договоренностями о прекращении огня между Израилем и Ливаном.

Напомним, ранее сообщалось, что Трамп пообещал "ад" на Ближнем Востоке, если ХАМАС не освободит заложников.

Кроме того, мы ранее информировали, что ХАМАС согласился отпустить израильских заложников в рамках соглашения о прекращении огня.

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