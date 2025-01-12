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Астрологический прогноз на 12 января

Астрологический прогноз на 12 января

Опал - счастливый камень дня / Фото: Getty Images

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: общение с окружающими принесет не только удовольствие, но и новую – важную – информацию. 

Символ дня: круг. 

Стихия дня: Дерево. 

Счастливое число дня: 4. 

Счастливый цвет дня: синий.

Счастливые камни дня: рубин, опал. 

За какую часть тела отвечает: кровь. 

Болезни дня: заболевания, начавшиеся в этот день, могут длиться долго, поэтому не стоит медлить с обращением к врачу. 

Питание дня: приоритетами в питании сегодня должны стать овощи, фрукты и травяные чаи. 

Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки 

Магия и мистика дня: можно прорабатывать негативную карму. 

Сны дня: сны будут вещими в том случае, если в них удастся отыскать символы нынешнего дня – круг или колесо: они будут свидетельствовать о вероятных скорых переменах в жизни. 

Табу дня: нужно отказаться от любых финансовых операций. 

Цитата дня: "Искусство заключается в том, чтобы найти необыкновенное в обыкновенном и обыкновенное в необыкновенном" (Дени Дидро). 

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