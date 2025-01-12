Астрологический прогноз на 12 января

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: общение с окружающими принесет не только удовольствие, но и новую – важную – информацию.
Символ дня: круг.
Стихия дня: Дерево.
Счастливое число дня: 4.
Счастливый цвет дня: синий.
Счастливые камни дня: рубин, опал.
За какую часть тела отвечает: кровь.
Болезни дня: заболевания, начавшиеся в этот день, могут длиться долго, поэтому не стоит медлить с обращением к врачу.
Питание дня: приоритетами в питании сегодня должны стать овощи, фрукты и травяные чаи.
Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки
Магия и мистика дня: можно прорабатывать негативную карму.
Сны дня: сны будут вещими в том случае, если в них удастся отыскать символы нынешнего дня – круг или колесо: они будут свидетельствовать о вероятных скорых переменах в жизни.
Табу дня: нужно отказаться от любых финансовых операций.
Цитата дня: "Искусство заключается в том, чтобы найти необыкновенное в обыкновенном и обыкновенное в необыкновенном" (Дени Дидро).
Читайте также:
- Китайский гороскоп по знакам на 2025 год: что принесет нам Зеленая Деревянная Змея
- Что ждет в новом - 2025 - году все знаки Зодиака: прогноз известного астролога
- Селена в Раке с 11 января до 12 августа 2025 года: что нас ждет в это время