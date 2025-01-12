Астрологический прогноз на 12 января

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: общение с окружающими принесет не только удовольствие, но и новую – важную – информацию.

Символ дня: круг.

Стихия дня: Дерево.

Счастливое число дня: 4.

Счастливый цвет дня: синий.

Счастливые камни дня: рубин, опал.

За какую часть тела отвечает: кровь.

Болезни дня: заболевания, начавшиеся в этот день, могут длиться долго, поэтому не стоит медлить с обращением к врачу.

Питание дня: приоритетами в питании сегодня должны стать овощи, фрукты и травяные чаи.

Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки

Магия и мистика дня: можно прорабатывать негативную карму.

Сны дня: сны будут вещими в том случае, если в них удастся отыскать символы нынешнего дня – круг или колесо: они будут свидетельствовать о вероятных скорых переменах в жизни.

Табу дня: нужно отказаться от любых финансовых операций.

Цитата дня: "Искусство заключается в том, чтобы найти необыкновенное в обыкновенном и обыкновенное в необыкновенном" (Дени Дидро).

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