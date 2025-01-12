Астрологічний прогноз на 12 січня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: спілкування з людьми навколо принесе не лише задоволення, а й нову – важливу – інформацію.

Символ дня: коло.

Стихія дня: Дерево.

Щасливе число дня: 4.

Щасливий колір дня: синій.

Щасливе каміння дня: рубін, опал.

За яку частину тіла відповідає: кров.

Хвороби дня: захворювання, що почалися цього дня, можуть тривати довго, тому не варто зволікати зі зверненням до лікаря.

Харчування дня: пріоритетами в харчуванні сьогодні мають стати овочі, фрукти та трав'яні чаї.

Стрижка дня: один з найкращих днів для стрижки.

Магія і містика дня: можна опрацьовувати негативну карму.

Сни дня: сни будуть пророчими в тому разі, якщо у них вдасться відшукати символи нинішнього дня – коло або колесо: вони свідчитимуть про можливі швидкі зміни в житті.

Табу дня: потрібно відмовитися від будь-яких фінансових операцій.

Цитата дня: "Мистецтво полягає в тому, щоб знайти незвичайне у звичайному і звичайне в незвичайному" (Дені Дідро).

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