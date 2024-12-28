Израиль впервые сбил ракету из комплекса THAAD

Американская система THAAD была развернута в Израиле еще в октябре.

Американская система противоракетной обороны THAAD успешно перехватила баллистическую ракету, запущенную по Израилю из Йемена. Это стало первым применением этой системы израильскими военными.

Об этом сообщает Reuters.

Израильская армия заявила, что ракета, выпущенная хуситами, была перехвачена средствами противоракетной обороны. Однако в заявлении не уточняется, использовалась ли для этого именно система THAAD.

THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) – мобильный наземный противоракетный комплекс для перехвата ракет средней дальности на высотах за пределами атмосферы.

Разработанный компанией Lockheed Martin комплекс использует концепцию кинетического перехвата, во время которой цель уничтожают благодаря энергии столкновения с аппаратным блоком, что повышает его эффективность, как сравнить с другими системами, такими как ЗРК Patriot.

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