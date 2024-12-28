Ізраїль вперше збив ракету з комплексу THAAD

Американська система THAAD була розгорнута в Ізраїлі ще у жовтні.

Американська система протиракетної оборони THAAD успішно перехопила балістичну ракету, запущену по Ізраїлю з Ємену. Це стало першим застосуванням цієї системи ізраїльськими військовими.

Про це повідомляє Reuters.

Ізраїльська армія заявила, що ракета, випущена хуситами, була перехоплена засобами протиракетної оборони. Однак у заяві не уточнюється, чи використовувалася для цього саме система THAAD.

THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) — мобільний наземний протиракетний комплекс для перехоплення ракет середньої дальності на висотах за межами атмосфери.

Розроблений компанією Lockheed Martin, комплекс використовує концепцію кінетичного перехоплення, під час якої ціль знищують завдяки енергії зіткнення з апаратним блоком, що підвищує його ефективність, як порівняти з іншими системами, такими як ЗРК Patriot.

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