Как правильно стирать полотенца: полезные советы

Полотенца – важная часть нашего быта и, казалось бы, уход за ними довольно прост: бросил в стиральную машину и готово. Однако на самом деле, чтобы полотенца оставались мягкими и пушистыми, следует учитывать несколько важных нюансов.

Издание Martha Stewart рассказало о лайфхаках по стирке и уходу за текстилем, которые помогут правильно стирать полотенца и поддерживать их хорошее состояние.

Зачем правильно стирать полотенца

Полотенца ежедневно становятся влажными и загрязненными, поэтому неправильный уход может привести к потере их свойств: они становятся жесткими, плохо впитывают воду и начинают выделять затхлый запах. Важно обращать внимание на тип ткани, цвет полотенец и следовать инструкциям изготовителя.

Ключевые принципы стирки полотенец

Перед использованием обязательно постирайте новые полотенца. Это позволяет "открыть" волокна ткани и удалить остатки фабричных смягчителей, которые могут уменьшать способность полотенца впитывать влагу. Добавьте пол стакана белого уксуса во время цикла полоскания – это поможет удалить остатки химикатов. Сортируйте полотенца по цвету. Белые и цветные полотенца требуют разного температурного режима стирки. Темные цвета лучше стирать в холодной или теплой воде (приблизительно 40°C), чтобы сохранить яркость, тогда как белые полотенца стирают в горячей воде для сохранения их яркости. Стирайте полотенца отдельно от одежды. Это помогает избежать попадания ворсинок на другие вещи.

Как правильно стирать цветные полотенца

Используйте мягкий стиральный порошок и холодную или теплую воду.

Добавьте безопасный очиститель для цветного текстиля, чтобы удалить стойкие пятна.

Во время полоскания добавьте половину стакана белого уксуса. Это повысит яркость цвета и устранит неприятные запахи.

Как стирать белые полотенца

Используйте горячую воду и безхлорный отбеливатель для удаления пятен. К примеру, кислородные средства на основе перкарбоната натрия помогут сохранить яркость белых полотенец.

Не перегружайте стиральную машину – это обеспечит лучший результат стирки.

Внимание! Никогда не смешивайте уксус и отбеливатель, ведь это может привести к выделению опасного газа.

Как избежать затхлого запаха и удалить пятна

Белый уксус – прекрасное натуральное средство для борьбы с запахами и пятнами. Замочите полотенца в воде с добавлением белого уксуса на 3-5 минут перед стиркой. Это также поможет сделать ткань более мягкой.

Секреты сушки полотенец

Не оставляйте полотенца в стиральной машине после стирки. Если они долго остаются влажными, они могут иметь запах плесени.

Высушите в сушильной машине на среднем уровне нагрева. Встряхните полотенца перед тем, как положить их в сушилку, чтобы сохранить их пушистость.

Избегайте сушки на веревке. Это может сделать ткань жесткой и неприятной на ощупь.

Сложите полотенца сразу после высыхания. Если полотенца полностью сухие, их легко сложить и хранить без риска накопления влаги.

Как часто стирать полотенца

Рекомендуется стирать полотенца после 3-4 использований. Однако, если полотенце используется во влажной среде (например, в ванной комнате), стирать нужно чаще.

Следуя этим простым советам, вы обеспечите полотенцам долговечность, сохраните их мягкость и свежесть на долгие годы. Заботливый уход за текстилем делает наш быт более комфортным, а любимые полотенца всегда будут радовать вас своим видом и качеством.

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