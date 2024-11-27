ХАМАС готов к прекращению огня в секторе Газа – AFP

ХАМАС готов добиться прекращения огня в секторе Газа. Решение было принято на фоне прекращения огня между Израилем и "Хезболлой".

Об этом сообщает AFP со ссылкой на высокопоставленного чиновника в палестинской группе.

"Мы сообщили посредникам в Египте, Катаре и Турции, что ХАМАС готов к соглашению о прекращении огня и серьезному соглашению по обмену пленными", – сказал он.

Ранее речь шла о том, что террористы ХАМАС готовы к перемирию в Секторе Газы. Они призывают новоизбранного президента США Дональда Трампа "оказывать давление" на Израиль, чтобы он прекратил свои военные операции.

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