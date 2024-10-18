Смерть лидера ХАМАСа открывает путь к миру на Ближнем Востоке — Нетаньяху

Вечером в четверг, 17 октября, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что смерть лидера ХАМАСа Яхьи Синвара открывает путь к миру на Ближнем Востоке. При этом он добавил, что война в Секторе Газа не закончится, пока Израиль не вернет заложников в свои дома.

Об этом сообщает Reuters.

“Сегодня злу был нанесен тяжелый удар, но наша задача все еще не выполнена. Я говорю семьям заложников: это важнейший момент в войне. Мы будем продолжать наши усилия, пока все ваши близкие, наши близкие не вернутся домой”, — сказал Нетаньяху в видеообращении.

Израильский премьер также обратился к террористам ХАМАС, заявив о бегстве их лидеров и пообещав, что все они будут ликвидированы.

"Всем тем, кто держит заложников, будет позволено жить, если они сложат оружие и освободят своих пленных", — пообещал Нетаньяху.

Ранее стало известно, что лидер ХАМАСа и организатор терактов 7 октября 2023 г. Яхья Синвар, наиболее разыскиваемое лицо во время наступления Израиля в Секторе Газы, был ликвидирован.

Информацию, распространенную в СМИ, через несколько часов подтвердил министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац.

Израильские СМИ сообщают со ссылкой на военные источники, что Синвар погиб накануне, 16 октября, во время боя между пехотными войсками и ополченцами ХАМАС во время обычного патрулирования в Рафахе, на южной части Сектора Газа.

Кто такой Яхья Синвар

61-летний радикальный боевик Яхья Синвар считался организатором терактов 7 октября 2023 года на юге Израиля, во время которых было убито около 1200 человек и еще 250 похищено. С тех пор он стал самым разыскиваемым человеком в Израиле.

Родившись в лагере беженцев в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа, Синвар был избран лидером ХАМАСа в Газе в 2017 году, заслужив репутацию крупнейшего врага Израиля.

6 августа – после убийства в Тегеране 31 июля тогдашнего председателя политического бюро Исмаила Гании – он был избран на высшую должность в организационной структуре палестинской исламистской группировки.

Напомним, главу политбюро террористической организации ХАМАС Исмаила Ганию убили в Тегеране в ночь на 31 июля. Он считается одним из ответственных за нападение на Израиль 7 октября 2023 года. ХАМАС в ликвидации Гании обвинил Израиль и произнес угрозы в адрес государства, однако там официально еще не комментировали событие. В то же время, в США заявили о готовности помочь Израилю защитить себя в случае нового нападения.

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