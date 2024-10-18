Смерть лідера ХАМАСу відкриває шлях до миру на Близькому Сході — Нетаньягу

Увечері в четвер, 17 жовтня, прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що смерть лідера ХАМАСу Яхьї Сінвара відкриває шлях до миру на Близькому Сході. При цьому він додав, що війна в Секторі Гази не закінчиться, поки Ізраїль не поверне заручників до своїх домівок.

Про це повідомляє Reuters.

“Сьогодні злу було завдано важкого удару, але наше завдання все ще не виконано. Я кажу сім'ям заручників: це важливий момент у війні. Ми будемо продовжувати наші зусилля, доки всі ваші близькі, наші близькі не повернуться додому”, — сказав Нетаньягу у відеозверненні.

Ізраїльський прем’єр також звернувся до терористів ХАМАСу, заявивши про втечу їхніх лідерів та пообіцявши, що всі вони будуть ліквідовані.

"Всім тим, хто тримає заручників, буде дозволено жити, якщо вони складуть зброю і звільнять своїх полонених", - пообіцяв Нетаньяху.

Раніше стало відомо, що лідер ХАМАСу і організатор терактів 7 жовтня 2023 року Яхья Сінвар, найбільш розшукувана особа під час наступу Ізраїлю в Секторі Гази, був ліквідований.

Інформацію поширену в ЗМІ через кілька годин підтвердив міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац.

Ізраїльські ЗМІ повідомляють із посиланням на військові джерела, що Сінвар загинув напередодні, 16 жовтня, під час бою між піхотними військами та ополченцями ХАМАСу під час звичайного патрулювання у Рафаху, на південній частині Сектору Гази.

Хто такий Яхья Сінвар

61-річний радикальний бойовик Яхья Сінвар вважався організатором терактів 7 жовтня 2023 року на півдні Ізраїлю, під час яких було вбито близько 1200 людей і ще 250 викрадено. Відтоді він став найбільш розшукуваною людиною в Ізраїлі.

Народившись у таборі біженців у місті Хан-Юніс на півдні Сектора Газа, Сінвар був обраний лідером ХАМАСу в Газі в 2017 році, заслуживши репутацію найбільшого ворога Ізраїлю.

6 серпня – після вбивства в Тегерані 31 липня тодішнього голови політичного бюро Ісмаїла Ганії – його було обрано на найвищу посаду в організаційній структурі палестинського ісламістського угруповання.

Нагадаємо, голову політбюро терористичної організації ХАМАС Ісмаїла Ганію вбили у Тегерані у ніч проти 31 липня. Його вважають одним із відповідальних за напад на Ізраїль 7 жовтня 2023 року. ХАМАС у ліквідації Ганії звинуватив Ізраїль та виголосив погрози на адресу держави, однак там офіційно ще не коментували подію. Водночас у США заявили про готовність допомогти Ізраїлю захистити себе у разі нового нападу.

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