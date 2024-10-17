Ізраїль ліквідував нового лідера терористів ХАМАСу: смерть Сінвара підтвердила експертиза

Новий лідер ХАМАСу та організатор різанини 7 жовтня минулого року в Ізраїлі Яхья Сінвар, був ліквідований ізраїльськими військовими у секторі Гази у середу, 16 жовтня.

Про це повідомив ЦАХАЛ.

"Під час операцій Армії оборони Ізраїлю в секторі Гази було ліквідовано трьох терористів. Армія оборони Ізраїлю та служба безпеки Шин-Бет перевіряють ймовірність того, що одним з терористів був Яхья Сінвар. На даному етапі особистість терористів не може бути підтверджена", — йдеться в перше повідомлення про ліквідацію лідера терористів.

За інформацією, отриманою журналістами CNN, тіло Сінвара було виявлено в Рафаху на півдні Гази у руїнах будівлі, зруйнованої в середу ввечері внаслідок влучення танкового снаряда.

Ізраїль підтвердив особу ліквідованого ватажка терористів після проведення ДНК-тестів та стоматологічної експертизи з використанням медичних записів, зроблених під час перебування Сінвара в ізраїльській в'язниці.

Як повідомило видання The Times of Israel, Яхья Сінвар не був об'єктом атаки ізраїльських військових, і його ліквідація стала вдалою випадковістю. Тіла Сінвара та ще двох терористів солдати виявили лише у четвер вранці, коли оглядали руїни будівлі.

Помітивши зовнішню схожість одного з убитих терористів із Сінваром, військові відправили на експертизу частину його пальця, щоб прискорити ідентифікацію. Тіла всіх ліквідованих терористів було вилучено з-під завалів і доставлено до Ізраїлю пізніше в четвер, після того, як руїни були розміновані.

Ще до офіційного підтвердження ліквідації Яхьї Сінвара в соціальних мережах з'явилися фотографії, на яких зображено тіло чоловіка з ймовірно смертельною травмою голови, схожого на Сінвара.

Нагадаємо, у серпні терористичне угруповання ХАМАС оголосило своїм новим лідером Яхью Сінвара замість Ісмаїла Ганії, ліквідованого в столиці Ірану. Новий ватажок бойовиків був "архітектором" нападу на Ізраїль 7 жовтня.

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