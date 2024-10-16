Американська протиракетна система захищатиме Ізраїль, але не Україну — Пентагон

Зобов’язання США перед Ізраїлем та Україною є різними.

Сполучені Штати розмістять систему перехоплення ракет середньої дальності THAAD разом з американським екіпажем в Ізраїлі, але не будуть її застосовувати в Європі для України.

Про це повідомила на брифінгу речниця Пентагону Сабріна Сінгх.

За її словами, російсько-українська війна та війна на Близькому Сході є “різними”, а також різними є зобов’язання США перед Ізраїлем та Україною.

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При цьому речниця Пентагону наголосила, що Міністерство оборони та уряд США продовжують підтримувати Ізраїль і Україну у задоволенні їхніх оборонних потреб.

Вона зазначила, що президент США Джо Байден “зобов’язався підтримувати Україну стільки, скільки буде необхідно“, і наголосила на важливості співпраці з Конгресом у питаннях зовнішньої підтримки, задля недопущення зволікання з військовою допомогою.

Нагадаємо, у неділю, 13 жовтня, президент США Джо Байден розпорядився надіслати до Ізраїлю передову протиракетну систему, а також американські війська для керування нею, щоб зміцнити протиповітряну оборону країни після ракетних атак з боку Ірану.

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