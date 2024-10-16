Повітряні сили повідомили, скільки сьогодні було збито ворожих дронів

Сили оборони України знищили 17 ворожих дронів, ще чотири були локаційно втрачено.

Сили оборони України знищили 17 ворожих безпілотників у небі над країною, ще чотири втрачено локаційно.

Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

"Станом на 13:00 ударних БПЛА у повітряному просторі не зафіксовано... Загалом у ніч на 16 жовтня 2024 року збито 68 з 136 запущених ударних БПЛА, 64 втрачено локаційно, 2 повернулися до Росії, 2 влучили", – сказано у повідомленні.

Нагадаємо, снайпер ССО влучним пострілом зі стрілецької зброї збив розвідувальний російський безпілотник ZALA.

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