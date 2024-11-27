ХАМАС готовий до припинення вогню в секторі Гази – AFP

ХАМАС готовий досягти припинення вогню в секторі Газа. Рішення ухвалене на тлі припинення вогню між Ізраїлем та "Хезболлою".

Про це повідомляє AFP із посиланням на високопоставленого чиновника у палестинській групі.

"Ми повідомили посередникам в Єгипті, Катарі та Туреччині, що ХАМАС готовий до угоди про припинення вогню та серйозної угоди щодо обміну полоненими", – сказав він.

Раніше йшлося про те, що терористи ХАМАСу готові до перемир'я в Секторі Гази. Вони закликають новообраного президента США Дональда Трампа “чинити тиск” на Ізраїль, щоб він припинив свої військові операції.

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