Парад планет 2025: коли можна побачити шість і сім планет одночасно

Для спостереження планет також знадобляться біноклі або телескоп.

У січні та лютому 2025 року астрономи та любителі зірок матимуть унікальну можливість спостерігати рідкісне космічне явище.

Про це повідомляє LiveScience.

21 січня відбудеться вирівнювання семи планет навколо Сонця. Венера, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран і Нептун будуть одночасно видимі з Землі.

А 28 лютого буде видно сім планет Сонячної системи. Сатурн, Меркурій, Нептун, Венера, Уран, Юпітер і Марс, вишикуються в одну лінію. Астрономи називають таке явище великим планетарним з'єднанням.

Це грандіозне небесне шоу стане справжнім подарунком для тих, хто цікавиться таємницями Всесвіту. Лише Уран і Нептун можна буде побачити завдяки біноклю, інші - без.

Складається враження, що ці планети перебувають на одній лінії. Це відбувається тому, що всі планети Сонячної системи обертаються навколо Сонця по екліптиці.

Деякі з планет мають орбіти трохи вище або нижче екліптики, але всі вони перебувають більш-менш на одному рівні.

Інколи планети опиняються на одному боці від Сонця, рухаючись своїми орбітами. Тому люди на Землі можуть бачити їх у небі одночасно.

Нагадаємо, у Морі Спокою на Місяці розташована принаймні одна лавова трубка, яка може зберігати незаймані свідчення місячного вулканізму. Тепер вчені виявили "парадні двері" до надр супутника Землі, які можуть відкрити його таємниці.

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