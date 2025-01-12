Вот так сюрприз: бывшая возлюбленная принца Гарри объявила о второй беременности

Бывшая девушка принца Гарри – Кресида Бонас – объявила, что ждет второго ребенка от своего мужа Гарри Уэнтворта-Стэнли.
9 января бывшая девушка принца Гарри объявила в своем эссе для журнала The Spectator, что беременна. Ребенок станет вторым для 35-летней Крессиды и ее мужа Гарри Уэнтворта-Стэнли, за которого она вышла замуж в 2020 году и от которого у нее есть сын Уилбур, которому два года.
"Сейчас я нахожусь во втором триместре беременности. После того как в первый раз я забеременела с помощью ЭКО, нам повезло, что у нас был еще один эмбрион, который мы сохранили в морозильнике", — написала Крессида. "Невероятно, что крошечный кластер замороженных клеток, уже являющийся жизнью, может выжить, замороженный во времени на годы. Наука, стоящая за этим процессом, продолжает меня удивлять.
Эта вторая беременность сильно отличается от первой, отчасти потому, что я боролась с утренней тошнотой. У меня никогда такого не было, а теперь такое чувство, будто я месяцами качаюсь на лодке", - написала Крессида, цитирует ее текст журнал People.
Напомним, после рождения первого ребенка Крессида Бонас написала откровенное эссе, в котором рассказала, почему прибегла к процедуре ЭКО.
Крессида и Гарри поженились в июле 2020 года в разгар пандемии коронавируса, а познакомились, когда учились в университете Лиддс. Во время учебы они немного встречались, но быстро расстались, Гарри уехал в Аргентину, а Крессида как раз тогда закрутила роман с принцем Гарри, с которым рассталась в 2014 году.
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