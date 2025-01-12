Катастрофа самолета в Южной Корее: появились новые данные о самописцах на борту

Авиакатастрофа стала самой масштабной трагедией в Южной Корее. Выжили только два человека.

Два бортовых самописца самолета Boeing, разбившегося возле аэропорта "Муан" в декабре 2024-го, вышли из строя за считанные минуты до катастрофы.

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на Министерство транспорта Южной Кореи.

Самописцы прекратили запись примерно через четыре минуты после того, как пилот авиалайнера компании Jeju Air сообщил о столкновении с птицами. Перед крушением все электропитание, включая резервное, выключилось — что случается редко.

Правительство Южной Кореи проанализирует, почему произошел сбой.

Напомним:

Пассажирский самолет авиакомпании Jeju Air совершил аварийное приземление и загорелся в международном аэропорту "Муан" в воскресенье утром, 29 декабря. Самолет почти полностью уничтожен взрывом, который произошел после того, как он, не развернув шасси, скользил по земле и врезался в бетонную стену. Произошел сильный пожар. 179 человек погибли.

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