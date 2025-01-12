Катастрофа літака у Південній Кореї: з’явилися нові дані про самописці на борту

Два бортових самописці літака Boeing, який розбився біля аеропорту "Муан" у грудні 2024-го, вийшли з ладу за лічені хвилини до катастрофи.

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на Міністерство транспорту Південної Кореї.

Самописці припинили запис приблизно за чотири хвилини після того, як пілот авіалайнера компанії Jeju Air повідомив про зіткнення з птахами. Перед катастрофою все електроживлення, включаючи резервне, вимкнулося — що трапляється рідко.

Уряд Південної Кореї проаналізує, чому стався збій.

Нагадаємо:

Пасажирський літак авіакомпанії Jeju Air здійснив аварійне приземлення та загорівся в міжнародному аеропорту "Муан" у неділю вранці, 29 грудня. Літак майже повністю знищено вибухом, який стався після того, як він, не розгорнувши шасі, поковзом рухався по землі й врізався в бетонну стіну. Відбулася сильна пожежа. 179 осіб загинули.

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