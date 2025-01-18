За коммуналку будет платить государство: кто может получить льготы

Для некоторых категорий пенсионеров в Украине предусмотрен ряд льгот, в том числе стопроцентная скидка на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Некоторые украинцы могут не платить за коммунальные услуги! Для пенсионеров в Украине предусмотрен ряд льгот, в том числе стопроцентная скидка на оплату жилищно-коммунальных услуг. Таким громким заявлением поразили в Пенсионном фонде Украины. Кто имеет право на льготы и хватит ли денег на пенсии у государства в 2025 году – читайте в эксклюзиве ТСН.ua.

Льготы для пенсионеров

Часть пенсионеров в Украине освободили от оплаты за коммуналку. Право на жилищную льготу имеют пенсионеры, работавшие по определенным профессиям в сельской местности. В частности, воспользоваться льготой в размере 100% скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа в пределах установленных норм могут пенсионеры отдельных профессий, которые работали в сельской местности и продолжают проживать там после выхода на пенсию.

В список профессий входят:

педагогические работники;

медицинские и фармацевтические работники;

специалисты по защите растений;

работники музеев, библиотек;

работники государственных и коммунальных учреждений культуры и учебных заведений сферы культуры.

В то же время пенсионерам, ранее работавшим по таким профессиям, для получения льготы нужно иметь не менее трех лет соответствующего стажа работы и на момент выхода на пенсию работать на должностях, дающих право на льготу. Примечательно, что право на льготу зависит от дохода семьи льготника. Льгота предоставляется, если среднемесячный доход семьи за предыдущие шесть месяцев в расчете на одного человека не превышает величину дохода, дающего право на налоговую социальную льготу (в 2024 году это было 4 240,0 грн).

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Льгота предоставляется в течение двенадцати месяцев с месяца обращения, но не более чем до конца календарного года. На членов семьи такого лица указанная льгота не распространяется.

Необходимые документы для оформления льготы

Пенсионеру, состоящему на учете в Реестре лиц, имеющих право на льготу, для назначения выплаты нужно предоставить определенный пакет документов:

заявление о предоставлении льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа;

документы, подтверждающие проживание в сельской местности.

Для внесения данных в Реестр льготников человек должен подать соответствующее заявление и подтверждающую справку о праве на льготу, выдаваемую отделом образования, здравоохранения, культуры, райгосадминистрации или администрацией учреждения, где человек работал, сельским или поселковым советом на основании записей в трудовой книжке.

Куда обращаться за получением льготы

Подать заявление и необходимые документы в Пенсионный фонд Украины можно одним из способов в списке:

лично – через сервисные центры ПФУ, уполномоченных должностных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующих территориальных общин, центры предоставления административных услуг;

почтой – на адрес органа ПФУ;

онлайн – через вебпортал электронных услуг ПФУ, мобильное приложение "Пенсионный фонд" или через портал "Дія".

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Другая финансовая помощь для пенсионеров

Также для пенсионеров предусмотрена финансовая поддержка в размере 1000 грн от государства на подписку печатных медиа. Напомним и о праве на бесплатный проезд для пенсионеров. Граждане могут совершать поездки совершенно бесплатно при предъявлении пенсионного удостоверения: в городском общественном транспорте (кроме метро, такси и маршрутных такси); на загородных маршрутах железнодорожного транспорта.

Украинцы преклонных лет также могут получить юридическую помощь бесплатно или со скидкой. Речь идет о пенсионерах, размер пенсии которых меньше 4722 грн или менее 6056 грн для лиц с инвалидностью.

Есть ли у государства деньги на пенсии

Госбюджет 2025 не предусматривает увеличения минимального размера пенсий. Более того, прожиточный минимум и социальные выплаты останутся неизменными до 2028 года. Напомним, что сейчас минимальная пенсия в Украине составляет 2361 гривну для людей без стажа, минимальная зарплата – 8000 гривен, а прожиточный минимум – 2920 гривен.

Однако государство обещает, что все пенсии будут выплачены. Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Верховной Раде 19 ноября 2024 заверил, что средства для их выплат в государстве есть.

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Индексация пенсий

Примечательно, что индексация пенсий 2025 все же произойдет. По словам эксперта Института демографии и социальных исследований Лидии Ткаченко, пенсии в Украине могут повыситься в марте примерно на 10-12%.

Однако даже если пенсия 2025 года будет повышена, для большинства пенсионеров изменения будут незначительными. Ведь при размере выплат 3000 гривен индексация на 12% ощущается слабо.

А вот увеличение соцвыплат возможно после изменений законодательства. Об этом заявила министр социальной политики Оксана Жолнович в эфире телемарафона "Єдині новини". По ее словам, повышение пенсий больше всего коснется украинцев, давно вышедших на пенсию.

"Они все получат увеличение. Это будет зависеть от размера оплачиваемого ЕСВ и стажа", -- отметила Жолнович.

Министр также добавила, что большие пенсии урезать не будут.

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