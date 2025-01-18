Почему вражеские ракеты так быстро долетели до Киева: объяснение эксперта

Небольшое время подлета баллистических ракет, которыми российская террористическая армия утром 18 января атаковала Киев, обусловлено тем, что удар был нанесен из прилегающих к границе нашей страны областей РФ.

Об этом рассказал авиационный эксперт Валерий Романенко в эфире телеканала "Киев24".

"Время полета небольшое, несмотря на то, что ракета поднимается на 50 км, а после этого падает", — пояснил он.

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Эксперт отметил, что приближение ракет или, как пишут в мониторинговых каналах, скоростных объектов видят заранее, но сбить их сразу невозможно.

“Радиолокатор “Петриот” видит ее [ракету] всего в километрах 30-40, когда она уже на терминальном отрезке, спускается на цель, но еще не падает вертикально. Сбивать могут на высотах от 20-25 км и ниже, зависит от типа ракеты-перехватчика”, — подчеркнул Романенко.

Напомним, РФ совершила удар баллистикой по столице утром 18 января. В результате атаки есть погибшие мирные жители и разрушения, в частности была повреждена водопроводная магистраль.

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