Почему вражеские ракеты так быстро долетели до Киева: объяснение эксперта

Приближающиеся ракеты видят заранее, но сбить их сразу невозможно.
Небольшое время подлета баллистических ракет, которыми российская террористическая армия утром 18 января атаковала Киев, обусловлено тем, что удар был нанесен из прилегающих к границе нашей страны областей РФ.
Об этом рассказал авиационный эксперт Валерий Романенко в эфире телеканала "Киев24".
"Время полета небольшое, несмотря на то, что ракета поднимается на 50 км, а после этого падает", — пояснил он.
Эксперт отметил, что приближение ракет или, как пишут в мониторинговых каналах, скоростных объектов видят заранее, но сбить их сразу невозможно.
“Радиолокатор “Петриот” видит ее [ракету] всего в километрах 30-40, когда она уже на терминальном отрезке, спускается на цель, но еще не падает вертикально. Сбивать могут на высотах от 20-25 км и ниже, зависит от типа ракеты-перехватчика”, — подчеркнул Романенко.
Напомним, РФ совершила удар баллистикой по столице утром 18 января. В результате атаки есть погибшие мирные жители и разрушения, в частности была повреждена водопроводная магистраль.
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