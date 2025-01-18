Різке похолодання чи аномальне тепло: синоптики шокували прогнозами

Через північноатлантичні циклони, які заблокували доступ арктичного повітря, в Україні очікують аномально теплу для січня погоду. Втім, прогнози синоптиків різняться.

На Україну насуваються сильні морози. Синоптик попередив українців про різке похолодання. За його словами, подекуди стовпчики термометрів опустяться нижче нуля на 10 градусів. Водночас народна синоптикиня Наталка Діденко здивувала іншим прогнозом погоди. То якою буде погода до кінця січня – читайте в ексклюзиві ТСН.ua.

В Україні очікують сильні морози

Останнім часом зима здебільшого тішить українців комфортними температурами. Так і цього січня замість традиційних тріскучих морозів очікується м'яка погода. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив синоптик Віталій Постригань.

За його словами, у найхолодніший період року на українців чекає березневе тепло. Високі, як для цього часу, температури дозволяють обходитися легшим одягом, економити на опаленні приміщень та догляді за дорогами.

Однак, за даними синоптика, така погода триватиме недовго. Вже за тиждень через антициклон температура різко впаде, очікуються сильні морози до -10°C та навіть більше.

"За попередніми прогностичними розрахунками, від 24 січня на синоптичну арену вийде гренландський антициклон, який зумовить різке зниження температури до 10-12 градусів морозу", – попередив Постригань.

Потепління в Україні

В Україні очікується доволі тепла погода, як для січня. Причиною таких погодних умов синоптик Віталій Постригань називає північноатлантичні циклони, які заблокували доступ арктичного повітря до нас. Через це січень втратив звичні зимові риси.

Фахівець зазначає, що над північною Атлантикою та Європою склалася нетипова синоптична ситуація. Антициклон Beate, розташований над Західною Європою, змушує циклонічні вихори рухатися вздовж північних морів. У результаті тепле тропічне повітря переміщується на Британські острови, Скандинавію та навіть до Арктики.

Постригань пояснив, що це стало причиною аномально високих температур: у Великій Британії зафіксували +16°, а в Норвегії +10°, що більше нагадує весну. Синоптик також додав, що впродовж вихідних та на початку наступного робочого тижня знову домінуватиме антициклон Beate, тому очікується спокійна погода без значних опадів.

Чи буде +20 у січні

Тим часом синоптикиня Наталка Діденко прогнозує на найближчі дні рекордно високі температурні позначки. За її словами, 30-го січня в Україні очікується до +10+15 (У Києві ймовірно до +15), а на південному заході навіть і до +20 градусів тепла!

Лише в східних областях десь +5+9 градусів. Проте Діденко зазначає, що це лише прогноз і він потребує уточнення та терпіння.

Зимові аномалії погоди

Примітно, що кліматологи звернули увагу на цікаву тенденцію, що в зимовий період в Україні стають характерними значні коливання температури.

"Це входить у норму останнє десятиліття. Від +5 до -5 градусів, немає стабільних морозів, немає стабільного снігового покриву. Ми бачимо таку тенденцію – мороз є, але буквально на два-три дні, а потім температура знову підвищується і знову плюси", – зазначила синоптикиня Укргідрометцентру Наталка Птуха.

Про те, що січень буде досить теплим, як для зими, і значних морозів очікувати не варто, прогнозував і народний синоптик з Волині Володимир Деркач. Він зазначав, що погода у першій декаді січня мала бути досить різноманітною, з різкими переходами від "плюса" до "мінуса".

Друга декада січня розпочалася з плюсової температури вдень із невеликим "мінусом" вночі. При цьому з середини місяця синоптик прогнозує посилення опадів, і одночасно зниження температури.

А 10 січня денні максимуми в деяких областях знову побили свої попередні історичні рекордні значення для цієї дати, повідомив Укргідрометцентр. Це був четвертий день поспіль, коли в областях України фіксували температурні рекорди. Цього разу вони змістилися із західних регіонів на східні. Зокрема, у Харкові температура повітря вдень досягла 9,4°С, у Дніпрі – 10,6°С. Крім того, черговий рекорд зафіксували в Одесі – 10,7 °С, та Херсоні – 15,4°С.

Третя декада січня за температурою не буде вирізнятись – похолодання буде лише перші кілька днів, а тоді очікується потепління із "плюсом" протягом дня. В середині третьої декади також можливі кілька днів опадів.

"Насамкінець січня також не варто чекати зниження температури. Загалом січень 2025 буде досить теплим, як для зими. Стовпчики термометрів не будуть опускатися нижче 15°C практично по всій території України", — підсумував синоптик.

Як тепло впливає на тварин

Тепла зима 2025 року в Україні, яка стала однією з найтепліших в історії метеоспостережень, серйозно вплинула і на поведінку тварин. Ведмеді не йдуть на зимову сплячку, олені змінюють графік шлюбного періоду, а на Поліссі під загрозою майбутній приплід зайців, зазначає очільник Державного підприємства "Ліси України" Юрій Болоховець.

Через аномально теплу зиму, яка продовжує встановлювати рекорди температур, тварини змушені адаптуватися до нових умов. Зокрема, в горах Буковини ведмеді, замість того, щоб впасти в зимову сплячку, продовжують блукати лісами в пошуках їжі, часто відвідуючи підгодівельні майданчики для парнокопитних, де доступна кукурудза.

Не менш важливі зміни відбуваються у шлюбному циклі диких тварин. У Чернівецькій області, через теплу погоду, графік гону оленів, козуль та кабанів змістився, і період шлюбної активності розпочався раніше, ніж зазвичай. На Поліссі, де зазвичай приплід зайців спостерігається в березні, через січневі відлиги цей процес може зміститися на лютий. Однак, якщо настануть різкі морози, молоді зайці можуть загинути через нестабільні укриття для дитинчат.

Водночас, тепла зима має і позитивний ефект: на Південь України мігрували шакали, які скорочують популяцію довговухих і фазанів. У лісах Півдня також залишаються зимувати дикі качки, яким необхідна підгодівля. Позитивним є те, що відсутність снігу полегшує тваринам доступ до природних джерел їжі, таких як корінці та трава. Це сприяє зменшенню ризиків для популяцій кабанів, оленів і козуль.

Також сприятлива ситуація для популяції червонокнижного зубра європейського, який зараз може добувати їжу без особливих проблем. ДП "Ліси України" продовжує працювати над підтримкою диких тварин: підгодівлею, охороною і моніторингом міграції, особливо з районів бойових дій. У 2024 році служба єгерів склала майже півтисячі протоколів за незаконне полювання на диких тварин.

Підгодівля триває, і улюбленими ласощами для лісових мешканців залишаються кукурудза та сіль. Інвестиції у вольєрне господарство також продовжуються, сприяючи відновленню популяцій тварин.

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