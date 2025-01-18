Резкое похолодание или аномальное тепло: синоптики шокировали прогнозами

На Украину надвигаются сильные морозы. Синоптик предупредил украинцев о резком похолодании. По его словам, кое-где столбики термометров опустятся ниже нуля на 10 градусов. В то же время народный синоптик Наталья Диденко удивила другим прогнозом погоды. Какой будет погода до конца января – читайте в эксклюзиве ТСН.ua.

В Украине ожидаются сильные морозы

В последнее время зима в большинстве своем радует украинцев комфортными температурами. Так и в январе вместо традиционных трескучих морозов ожидается мягкая погода. Об этом на своей странице в Facebook сообщил синоптик Виталий Постригань.

По его словам, в самый холодный период года украинцев ждет мартовское тепло. Высокие, как для этого времени, температуры позволяют обходиться более легкой одеждой, экономить на отоплении помещений и уходе за дорогами.

Однако, по данным синоптика, такая погода будет длиться недолго. Уже через неделю из-за антициклона температура резко упадет, ожидаются сильные морозы до -10°C и даже больше.

"По предварительным прогностическим расчетам, от 24 января на синоптическую арену выйдет гренландский антициклон, который обусловит резкое понижение температуры до 10-12 градусов мороза", — предупредил Постригань.

Потепление в Украине

В Украине ожидается теплая погода, как для января. Причиной таких погодных условий синоптик Виталий Постригань называет североатлантические циклоны, которые заблокировали доступ к нам арктического воздуха. Из-за этого январь потерял привычные зимние черты.

Специалист отмечает, что над северной Атлантикой и Европой сложилась нетипичная синоптическая ситуация. Антициклон Beate, расположенный над Западной Европой, заставляет циклонические вихри двигаться вдоль северных морей. В результате теплый тропический воздух перемещается на Британские острова, Скандинавию и даже в Арктику.

Постригань объяснил, что это стало причиной аномально высоких температур: в Великобритании зафиксировали +16°, а в Норвегии +10°, что больше напоминает весну. Синоптик также добавил, что в течение выходных и начале следующей рабочей недели снова будет доминировать антициклон Beate, поэтому ожидается спокойная погода без осадков.

Будет ли +20 в январе

Тем временем синоптик Наталья Диденко прогнозирует на ближайшие дни рекордно высокие температурные отметки. По ее словам, 30 января в Украине ожидается до +10+15 (в Киеве вероятно до +15), а на юго-западе даже и до +20 градусов тепла!

Только в восточных областях где-то +5+9 градусов. Однако Диденко отмечает, что это лишь прогноз, и он нуждается в уточнении и терпении.

Зимние аномалии погоды

Примечательно, что климатологи обратили внимание на интересную тенденцию, что в зимний период в Украине характерны значительные колебания температуры.

"Это входит в норму последнее десятилетие. От +5 до -5 градусов, нет стабильных морозов, нет стабильного снежного покрова. Мы видим такую тенденцию – мороз есть, но буквально на два-три дня, а затем температура снова повышается и снова плюсы", – отметила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

О том, что январь будет достаточно теплым, как для зимы, и сильных морозов ждать не стоит, прогнозировал и народный синоптик из Волыни Владимир Деркач. Он отмечал, что погода в первой декаде января должна была быть достаточно разнообразной, с резкими переходами от "плюса" к "минусу".

Вторая декада января началась с плюсовой температуры днем с небольшим минусом ночью. При этом с середины месяца синоптик прогнозирует усиление осадков и одновременно снижение температуры.

А 10 января дневные максимумы в некоторых областях снова побили свои предыдущие исторические рекордные значения для этой даты, сообщил Укргидрометцентр. Это был четвертый день, когда в областях Украины фиксировали температурные рекорды. На этот раз они сместились с западных регионов в восточные. В Харькове температура воздуха днем достигла 9,4°С, в Днепре – 10,6°С. Кроме того, очередной рекорд зафиксировали в Одессе – 10,7°С, и в Херсоне – 15,4°С.

Третья декада января по температуре не будет отличаться – похолодание будет только первые несколько дней, а затем ожидается потепление с плюсом в течение дня. В середине третьей декады также возможны несколько дней осадков.

"В конце января также не стоит ожидать понижения температуры. В целом январь 2025 года будет достаточно теплым, как для зимы. Столбики термометров не будут опускаться ниже 15°C практически по всей территории Украины", — подытожил синоптик.

Как тепло влияет на животных

Теплая зима 2025 года в Украине, которая стала одним из самых теплых в истории метеонаблюдений, серьезно повлияла и на поведение животных. Медведи не идут на зимнюю спячку, олени меняют график брачного периода, а на Полесье под угрозой будущий приплод зайцев, отмечает глава Государственного предприятия "Леса Украины" Юрий Болоховец.

Из-за аномально теплой зимы, которая продолжает устанавливать рекорды температур, животные вынуждены адаптироваться к новым условиям. В частности, в горах Буковины медведи, вместо того, чтобы впасть в зимнюю спячку, продолжают бродить по лесам в поисках пищи, часто посещая подкормочные площадки для парнокопытных, где доступна кукуруза.

Не менее важные изменения происходят в брачном цикле диких животных. В Черновицкой области, из-за теплой погоды, график гона оленей, косуль и кабанов сместился, и период брачной активности начался раньше обычного. На Полесье, где обычно приплод зайцев наблюдается в марте, из-за январских оттепелей этот процесс может сместиться на февраль. Однако, если наступят резкие морозы, молодые зайцы могут погибнуть из-за нестабильных укрытий для детенышей.

В то же время теплая зима имеет и положительный эффект: на Юг Украины мигрировали шакалы, которые сокращают популяцию длинноухих и фазанов. В лесах Юга также остаются зимовать дикие утки, которым необходима подкормка. Позитивно то, что отсутствие снега облегчает животным доступ к природным источникам пищи, таким как корешки и трава. Это способствует уменьшению рисков для популяций кабанов, оленей и косуль.

Также благоприятна ситуация для популяции краснокнижного европейского зубра, который сейчас может добывать пищу без особых проблем. ГП "Леса Украины" продолжает работать над поддержкой диких животных: подкормкой, охраной и мониторингом миграции, особенно из районов боевых действий. В 2024 году служба егерей составила около полутысячи протоколов за незаконную охоту на диких животных.

Подкормка продолжается, и любимым лакомством для лесных жителей остаются кукуруза и соль. Инвестиции в вольерное хозяйство также продолжаются, способствуя восстановлению популяций животных.

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