Трамп змінив місце інавгурації: у чому причина

Інавгурація президента США, яка за традицією проводиться публічно перед Капітолієм у Вашингтоні, цього разу відбуватиметься у приміщенні будівлі Конгресу.

Про це написав обраний президент США Дональд Трамп у своїй мережі Truth Social, повідомляє Reuters.

За його словами, у день інавгурації у Вашингтоні передбачається аномально холодна погода з низькими температурами й поривчастим вітром.

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За таких умов, зауважив Трамп, будуть створені незручності гостям церемонії та всім охочим, хто прибуде до Національної алеї у столиці США.

Також обраний американський президент зазначив, що такі умови будуть небезпечними “для десятків тисяч правоохоронців, служб швидкого реагування, поліції, підрозділів K9 та навіть коней”.

"Я розпорядився, щоби виголошення інавгураційної промови - разом із молитвою та іншими промовами - проводилося у ротонді Капітолію Сполучених Штатів, як це було організовано Рональдом Рейганом у 1985 році", - написав Трамп.

За його словами, високопоставлені гості також перебуватимуть у будівлі Конгресу, а картинка для телевізійної аудиторії звідти матиме гарний вигляд.

Прогноз для Вашингтона на понеділок, 20 січня, передбачає температуру на момент присяги Трампа близько -7 C, але мороз відчуватиметься сильніше через вітер.

Зміна планів значно зменшить кількість людей, які зможуть особисто спостерігати за церемонією. Багато з понад 220 000 запрошених гостей, які мали спостерігати з території Капітолію США, не зможуть побачити присягу в будівлі.

Крім того, згідно з дозволом, виданим інавгураційному комітету Трампа Службою національних парків, передбачувалося, що 250 000 людей без квитків стоятимуть у Національному торговому центрі під час церемонії просто неба. Лише незначна частина цієї кількості поміститься в Capital One Arena, де відбуватиметься трансляція на великих екранах.

Нагадаємо, 17 січня обраний президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

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