Ворог намагається оточити Велику Новосілку: подробиці

Російські загарбники намагаються оточити Велику Новосілку, Донецької області. Ворог пробує перерізати дорогу із Зеленого Поля і захопити населений пункт без боїв у забудові.

Про це повідомили алалітики DeepState.

"Все більше проглядується план ворога захопити Велику Новосілку не ув'язуючись в бої у забудові. Противник буде намагатися покращити своє положення північніше та південніше Нового Комара, перерізати дорогу із Зеленого Поля та вийти до балки на півночі", – йдеться у повідомленні.

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Аналітики повідомили, що за останні три дні російські окупанти захопили Нескучне і продовжують дозачистку Времівки.

Згідно з оцінками експертів, Времівка фактично втрачена, навіть якщо в селі залишався український спостережний пункт, його стратегічне значення вже мінімальне.

Водночас, на середину дня 15 січня ще була інформація про спротив українських сил у Нескучному, але до вечора росіяни вже контролювали центр Времівки.

"Яким чином за три дні цілі два села виявилися пустими - нам поки що невідомо", – підсумували аналітики.

Нагадаємо, у Донецькій області російське командування наказало використовувати цивільний транспорт для військових цілей.

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