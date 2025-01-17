Росіяни увійшли до Покровська – нардепка

На підтвердження своєї інформації політикиня апелює до карти DeepState.

Ввечері в п’ятницю, 17 січня, народна депутатка Мар’яна Безугла повідомила, що російські окупаційні війська увійшли до міста Покровськ Донецької області.

Про це вона написала у своєму Telegram-каналі.

Безугла наголосила, що цю інформацію будуть заперечувати, але звернула увагу на те, що Покровськ – це велика міська агломерація.

“Подивіться карту DeepState і все зрозумієте”, – написала вона.

Карта DeepState боїв за Покровськ станом на 16 січня / Фото: Deepstatemap

Народна депутатка стверджує, що на фронті, за її словами, немає "жодного бойового менеджера, здатного стабілізувати катастрофу".

"Драпатий спеціально (?) закритий у тилу. Верніть Драпатого. Не робіть його відбувайлом за ТЦК. Верніть у бій. Прошу", – розпачливо написала Безугла про командувача Сухопутних військ ЗСУ Михайла Драпатого.

Тим часом боєць ЗСУ, який пише під ніком "Бахмутський демон", написав у своєму Telegram-каналі, що бої з невеликими штурмовими групами йдуть у передмісті Покровська.

"Околиці – то ще не Покровськ, киця, але штурмові групи по 2-4 людини пробують забігати", – написав він, очевидно, коментуючи інформацію Мар'яни Безуглої.

Нагадаємо, раніше військовослужбовець ЗСУ Євген Ієвлєв повідомив, що попри значні зусилля, росіянам не вдалося взяти Покровськ навіть у напівкільце, тому наразі про оточення міста не йдеться.

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