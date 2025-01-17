Росіяни увійшли до Покровська – нардепка

На підтвердження своєї інформації політикиня апелює до карти DeepState.
Ввечері в п’ятницю, 17 січня, народна депутатка Мар’яна Безугла повідомила, що російські окупаційні війська увійшли до міста Покровськ Донецької області.
Про це вона написала у своєму Telegram-каналі.
Безугла наголосила, що цю інформацію будуть заперечувати, але звернула увагу на те, що Покровськ – це велика міська агломерація.
“Подивіться карту DeepState і все зрозумієте”, – написала вона.
Народна депутатка стверджує, що на фронті, за її словами, немає "жодного бойового менеджера, здатного стабілізувати катастрофу".
"Драпатий спеціально (?) закритий у тилу. Верніть Драпатого. Не робіть його відбувайлом за ТЦК. Верніть у бій. Прошу", – розпачливо написала Безугла про командувача Сухопутних військ ЗСУ Михайла Драпатого.
Тим часом боєць ЗСУ, який пише під ніком "Бахмутський демон", написав у своєму Telegram-каналі, що бої з невеликими штурмовими групами йдуть у передмісті Покровська.
"Околиці – то ще не Покровськ, киця, але штурмові групи по 2-4 людини пробують забігати", – написав він, очевидно, коментуючи інформацію Мар'яни Безуглої.
Нагадаємо, раніше військовослужбовець ЗСУ Євген Ієвлєв повідомив, що попри значні зусилля, росіянам не вдалося взяти Покровськ навіть у напівкільце, тому наразі про оточення міста не йдеться.
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