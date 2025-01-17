Чи матиме Путін гроші для війни в Україні: аналітики пояснили дії США

Аналітики вважають, що у США вдарили по "тіньовому флоту" Путіна і тепер у Росії залишиться менше можливостей для війни проти України.

Понад пів сотні російських танкерів застрягли по світу і не можуть розвантажитися через санкції, запроваджені США 10 січня. Найбільші покупці російської нафти – Китай та Індія – відмовилися приймати і розвантажувати цей підсанкційний тіньовий флот, щоб самим не потрапити під вторинні санкції. Це не зупинить російську торгівлю нафтою. А світові ціни на неї навіть трохи зросли на тлі очікувань перебоїв з постачанням. І все ж, вважають економісти, це дуже відчутний удар по доходах Москви, яка втратить частину свого тіньового експорту.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Марії Васильєвої.

Що відомо про санкції США

За десять днів до закінчення своїх президентських повноважень Джо Байден нарешті наважився зробити по-справжньому боляче Володимиру Путіну. Дві улюблені дійні корови Путіна – "Сургутнафтогаз" і "Газпромнафта", що приносять доходи йому особисто, нарешті потрапили під санкції США, а заразом і пов'язані з ними компанії, 180 танкерів російського тіньового флоту, а також оператори, які страхували морські перевезення нафти. Аналітики російського "Альфа-банку" порахували: через це Росія може втратити майже третину морського експорту нафти або 15 відсотків від торгівлі нафтою загалом.

"Це – найсуттєвіший пакет санкцій проти Росії від адміністрації Байдена, який ми бачили за багато років. І це, безперечно, зміна політики в останні дні правління адміністрації Байдена. Ринок уже звик до того, що Білий дім Байдена завжди ставить у пріоритет неприпустимість перебоїв у постачанні нафти, а не інші політичні цілі, як-то тиск на Росію чи на Іран. Здається, цей підхід змінився в останні дні перебування в Білому домі", – каже аналітик Річард Бронз.

Річард Бронз

"Тіньовий флот" Росії дрейфує в морі

65 танкерів кремлівського "тіньового флоту", які успішно оминали встановлені раніше санкційні обмеження, тепер дрейфують у морі біля берегів Китаю, Індії, Сингапуру. Ці країни не пустили підсанкційні судна у свої порти. Індія і Китай – головні покупці російської нафти – нині терміново шукають їй заміну в інших постачальників.

У Нью-Делі прогнозують, що перебої можуть тривати близько пів року, та очікують, що Росія надалі продаватиме нафту зі ще більшими знижками. За весь час від 2022 року санкції було запроваджено проти трьохсот танкерів, а загалом їх – близько тисячі. Тож російська торгівля нафтою хоч з обмеженнями, але триватиме.

"Тіньовий флот" РФ

Думки експертів

"Це буде для Росії відчутним ударом. Звісно, не драматичним, це не обвалить їхню економіку. Але ми бачимо, що ресурси російської економіки вичерпуються, вичерпується фонд національного надбання і вичерпуються резерви державних корпорацій. Це означає, що запасу міцності у російської економіки менше і тому 10% експортної виручки, яку Росія недоотримає, тому що частина цієї нафти продаватиметься, але з більшим дисконтом. Це теж доволі відчутно", – каже експерт Юрій Гайдай.

Юрій Гайдай

Доходи від нафти й газу становлять близько половини прибутків бюджету Росії і відтак є головним джерелом фінансування військової агресії Москви. 2023 року Кремль заробив близько ста мільярдів доларів від експорту енергоносіїв, які оплачували витрати на війну в Україні. Водночас хоча Кремль з усіх сил вдає, що санкції неефективні, вони діють, як висловилися у Вашингтоні, ніби пісок у шестернях воєнної машини. Колишній російський урядовець, економіст Володимир Мілов в інтерв'ю політологу Майклу Накі розповів, як змінилося за три роки співвідношення доходів Росії від нафтогазового експорту та витрат на війну.

"Скільки грошей від нафти й газу залишається після воєнних витрат: 2022 року там було плюс 7 трильйонів. Нафтогазові доходи були 11, а воєнні витрати – 4 трильйони. Після фінансування армії залишилася ще купа грошей. Але цього року вже вийшли в нуль. Тобто 2024-го, що вже минув. А 2025 року – мінус два і шість. Тобто воєнні витрати зросли, а нафтогазові – знизилися. А цього року не лише бракує всіх нафтогазових прибутків, а ще й бракує майже трьох трильйонів рублів", – каже він.

Чи зніме Трамп санкції з Росії?

Чимало аналітиків сходяться на тому, що Путін розуміє, наскільки фатальним для його економіки може бути продовження війни впродовж цього року. Саме тому нещадно спустошує свої ресурси в надії вступити в переговори з позиції сили. Чи вдасться йому це, значною мірою залежить від Дональда Трампа. Поки що не схоже, що він має намір знімати з Кремля санкції, запроваджені попередньою адміністрацією.

"Відомо, що погляди і тактика адміністрації Трампа, можливо, відрізняються від попередників, коли йдеться про Росію та Україну. Але я думаю, що ці розбіжності іноді перебільшують. Я маю на увазі, що Трамп усе ще хоче натиснути на Росію. І він може розглядати цей пакет санкцій як корисний інструмент впливу, який він може використати в переговорах. І ще важлива деталь: будь-який перегляд санкцій чи їхнє скасування вимагатиме згоди Конгресу", – каже аналітик Річард Бронз.

Трамп не стане враховувати інтереси Путіна, коли йтиметься про економічні кроки Вашингтона, вважають експерти ринку. Вся російська нафта – це менше п'яти відсотків світових обсягів споживання. Тож перебої в її постачанні через санкції не матимуть істотного впливу на світові ціни, які в наступні кілька років, найміовірніше, знижуватимуться. На це вказують такі чинники, як уповільнення економіки Китаю, вибуховий розвиток ринку електромобілів та наміри Трампа скасувати екологічні заборони і збільшити видобуток нафти у США. А щоб продати більше американської нафти, доведеться потіснити Путіна.

Свій список санкцій щодо російських енергоносіїв ще не вичерпала й Україна. Приміром, під міжнародні санкції не потрапляє трубопровідний експорт, який забезпечує нафтою Угорщину, Словаччину і Китай. Однак до Будапешта і Братислави російська нафта потрапляє нафтопроводом, який пролягає через територію України. А українські безпілотники невтомно скорочують російські потужності переробки та перевалки нафти й газу. На початку січня Україна вдруге завдала удару по перевалочному терміналу Усть-Луга – найбільшому в Балтійському морі.

ТСН підсумки 17 січня. Головне за п'ятницю!

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Нагадаємо, воїни ЗСУ розповіли, що насправді відбувається біля Часового Яру.

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