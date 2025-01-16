Ворог продовжує тиск на тиск в районі Покровська: DeepState про ситуацію на фронті

Російські загарбники продовжують тиск в районі Покровська, зосереджуючи свої сили Котлиного, де противник мав успіх за останні декілька днів.

Про це йдеться у повідомленні DeepState.

"Ворог добрався до дороги та залізниці південно-західніше від села, а також намагається пробитися в сам населений пункт. Наразі тривають стабілізаційні заходи, де Сили Оборони докладають максимальних зусиль, щоб не дати ворогу досягнути успіху", - йдеться у повідомленні.

Аналітики зазначають, що такі дії ворюга вказують на намір обійти Покровськ, з метою його оточення, але головною ціллю є отримання контролю над логістичними шляхами.

"Для цього противник залучає fpv-дрони, а на сьогодні ще й з оптоволокном, які активно набирають популярність через відсутність впливу РЕБів на них. Моментами в районі фіксується один з найбільш ефективних підрозділів літунів ворога "судоплатов". Ціль — дорога з Павлограда на Покровськ, яка вже перебуває в зоні ризику для пересування", - йдеться у повідомленні.

Крім того, повідомляється про активність ворога в районі Удачного, яке має стати опорним пунктом противника для подальшого просування у Донецькій області.

"Здійснюються штурмові дії в напрямку Звірового з населеного пункту Піщане, а також закріплення і насичення ресурсами села Шевченко, яке ворог по факту окупував й утворює з нього певний опорний пункт. Битва триває...", - додали у DeepState.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що найбільшу шахту в Україні підірвали, щоб не дати росіянам обійти Покровськ.

Крім того, ми раніше інформували, що в ОСУВ "Хортиця" відповіли, чи є наразі загроза відрізання Покровська від лінії постачання.

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