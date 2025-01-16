Російські загарбники атакують Україну ударними БпЛА: мапа тривог

Російські загарбники в ніч проти 16 січня атакують Україну іранськими ударними безпілотниками типу Shahed.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі та півдня.

БпЛА на межі Миколаївщини та Одещини, курс північний.

БпЛА з Дніпропетровщини курсом на Кіровоградщину.

БпЛА на півночі Київщини, курс західний.

БпЛА на півдні Чернігівщини, курс західний.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Київ і половину України охопила повітряна тривога.

Крім того, ми раніше інформували, що британська розвідка пояснила, чому у грудні стало менше атак "Шахедів".

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.