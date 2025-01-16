Російські загарбники атакують Україну ударними БпЛА: мапа тривог

Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
Російські загарбники в ніч проти 16 січня атакують Україну іранськими ударними безпілотниками типу Shahed.
Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.
У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі та півдня.
- БпЛА на межі Миколаївщини та Одещини, курс північний.
- БпЛА з Дніпропетровщини курсом на Кіровоградщину.
- БпЛА на півночі Київщини, курс західний.
- БпЛА на півдні Чернігівщини, курс західний.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Київ і половину України охопила повітряна тривога.
Крім того, ми раніше інформували, що британська розвідка пояснила, чому у грудні стало менше атак "Шахедів".
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