У Міноборони обіцяють вирішити одну з найбільших проблем армії

Через місяць буде запропоноване цифрове рішення для паперової звітності в ЗСУ.

Заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко зобов’язалася протягом місяця вирішити проблему “паперової катастрофи”, яка забирає значну кількість часу в армії.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

Свою обіцянку вона проілюструвала фотографією, яку надіслав їй один із військових.

Купа паперів на цьому зображенні — це документи, які супроводжують списання 50 fpv-дронів.

“Я беру тут публічне зобов’язання протягом 1 місяця запропонувати, як це вирішити”, - написала вона.

Катерина Черногоренко також запропонувала у коментарях до її допису висловитися про те, які ще процеси з “паперової тяганини” в армії створюють найбільші незручності.

Нагадаємо, у січні 2025 року в "Резерв+" з'являться електронні направлення на військово-лікарську комісію (ВЛК).

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