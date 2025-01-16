В Минобороны обещают решить одну из самых больших проблем армии

Через месяц будет предложено цифровое решение для бумажной отчетности в ВСУ.
Заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко обязалась в течение месяца решить проблему “бумажной катастрофы”, которая занимает большое количество времени в армии.
Об этом она написала на своей странице в Facebook.
Свое обещание она проиллюстрировала фотографией, которую прислал ей один из военных.
Куча бумаг на этом изображении – это документы, сопровождающие списание 50 fpv-дронов.
"Я беру здесь публичное обязательство в течение 1 месяца предложить, как это решить", — написала она.
Екатерина Черногоренко также предложила в комментариях к ее сообщению высказаться о том, какие еще процессы из бумажной волокиты в армии создают наибольшие неудобства.
Напомним, в январе 2025 года в "Резерв+" появятся электронные направления на военно-врачебную комиссию (ВВК).
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