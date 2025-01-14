В Минобороны рассказали, когда заработают электронные направления на ВВК в "Резерв+"

Известно, что ВВК также будет учитывать решения экспертных команд, заменивших МСЭК.

В январе 2025 года в "Резерв+" появятся электронные направления на военно-врачебную комиссию (ВВК).

Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.

"Первым шагом стало закладывание нормативной базы для выдачи электронных направлений на прохождение ВВК для военнообязанных. Наша цель – создать современную, прозрачную систему ВВК, которая минимизирует коррупционные риски и бюрократические преграды. Благодаря цифровизации этот процесс станет значительно удобнее для каждого", – говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что ведомство продолжает совершенствовать нормативные акты для дальнейшего упрощения процедур как для военнообязанных, так и для военнослужащих. ВВК также будет учитывать решения экспертных команд, которые с 1 января заменили МСЭК и занимаются оценкой повседневного функционирования лица.

"Обновленные положения соответствуют современным стандартам и потребностям. Убежден, что эти изменения помогут восстановить доверие общества к системе ВВК, сделают ее справедливой и эффективной", – отметил Умеров.

Напомним, в приложении "Резерв+" могут быть недоступны военные документы.

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