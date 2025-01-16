"Азовці" взяли в полон одразу 23 росіян: деталі операції і відео

Багато російських полонених виглядають до полону так, як україські герої — після.
На Торецькому напрямку бійці 12-ої бригади "Азов" взяли в полон одразу 23 окупантів.
Про це повідомляє 12 бригада "Азов".
23 окупанти здалися добровільно, їх знайшли у підвалах під час штурмів.
"Цим солдатам ЗС РФ пощастило вижити. Всі вони були взяті в полон бійцями 12-ої бригади "Азов" під час бойових дій на Торецькому напрямку", – йдеться в повідомленні.
Наші бійці зауважують, що багато російських полонених виглядають до полону так, як україські герої — після.
Полонені росіяни перебувають в задовільному стані та адекватних умовах утримання. Вони будуть передані відповідним службам.
"Сподіваємося, що вже у найближчий час їх обміняють на полонених українських захисників", – кажуть "азовці".
Нагадаємо, що 11 січня ЗСУ на Курщині вперше взяли в полон двох солдатів Північної Кореї.
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