"Азовці" взяли в полон одразу 23 росіян: деталі операції і відео

Багато російських полонених виглядають до полону так, як україські герої — після.

На Торецькому напрямку бійці 12-ої бригади "Азов" взяли в полон одразу 23 окупантів.

Про це повідомляє 12 бригада "Азов".

23 окупанти здалися добровільно, їх знайшли у підвалах під час штурмів.

"Цим солдатам ЗС РФ пощастило вижити. Всі вони були взяті в полон бійцями 12-ої бригади "Азов" під час бойових дій на Торецькому напрямку", – йдеться в повідомленні.

Наші бійці зауважують, що багато російських полонених виглядають до полону так, як україські герої — після.

Полонені росіяни перебувають в задовільному стані та адекватних умовах утримання. Вони будуть передані відповідним службам.

"Сподіваємося, що вже у найближчий час їх обміняють на полонених українських захисників", – кажуть "азовці".

Бійці "Азову" взяли у полон 23 росіян

Нагадаємо, що 11 січня ЗСУ на Курщині вперше взяли в полон двох солдатів Північної Кореї.

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