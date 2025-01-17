“Влучили все-таки”: в Росії дрони підпалили ще одну велику нафтобазу (відео)

Місцева влада повідомила про “спалах” на території промислового підприємства через атаку БпЛА.
Увечері в п’ятницю, 17 січня, внаслідок атаки дронів спалахнула нафтобаза в місті Людиново Калузької області РФ.
Відео моменту “прильоту” та пожежі публікують місцеві Telegram-канали.
На опублікованих кадрах чути, як очевидець говорить: “Влучили все-таки”.
Над підприємством здіймаються вгору велетенські язики полум’я та клуби диму.
Офіційно місцева російська влада повідомила про “спалах” на території промислового підприємства через атаку БпЛА.
Очевидно, йдеться про нафтобазу АТ "Калуганефтепродукт", яке бере участь у забезпеченні збройної агресії РФ проти України та яку вже раніше атакували українські дрони.
Нагадаємо, ввечері в середу, 15 січня, під час масштабної атаки безпілотників на стратегічні об’єкти на території Російської Федерації загорілася нафтобаза у Воронезькій області.
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