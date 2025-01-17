“Влучили все-таки”: в Росії дрони підпалили ще одну велику нафтобазу (відео)

Місцева влада повідомила про “спалах” на території промислового підприємства через атаку БпЛА.

Увечері в п’ятницю, 17 січня, внаслідок атаки дронів спалахнула нафтобаза в місті Людиново Калузької області РФ.

Відео моменту “прильоту” та пожежі публікують місцеві Telegram-канали.

На опублікованих кадрах чути, як очевидець говорить: “Влучили все-таки”.

Над підприємством здіймаються вгору велетенські язики полум’я та клуби диму.

У Росії дрони підпалили ще одну велику нафтобазу

Офіційно місцева російська влада повідомила про “спалах” на території промислового підприємства через атаку БпЛА.

Очевидно, йдеться про нафтобазу АТ "Калуганефтепродукт", яке бере участь у забезпеченні збройної агресії РФ проти України та яку вже раніше атакували українські дрони.

Нагадаємо, ввечері в середу, 15 січня, під час масштабної атаки безпілотників на стратегічні об’єкти на території Російської Федерації загорілася нафтобаза у Воронезькій області.

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