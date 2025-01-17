Россияне вошли в Покровск – нардеп

В подтверждение своей информации политик апеллирует к карте DeepState.

Вечером в пятницу, 17 января, народная депутат Марьяна Безуглая сообщила, что российские оккупационные войска вошли в город Покровск Донецкой области.

Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Безуглая подчеркнула, что эту информацию будут отрицать, но обратила внимание на то, что Покровск – это большая городская агломерация.

"Посмотрите карту DeepState и все поймете", – написала она.

Карта DeepState боев за Покровск по состоянию на 16 января / Фото: Deepstatemap

Народный депутат утверждает, что на фронте, по ее словам, нет "ни одного боевого менеджера, способного стабилизировать катастрофу".

"Драпатый специально (?) закрыт в тылу. Верните Драпатого. Не делайте его крайним за ТЦК. Верните в бой. Прошу", – отчаянно написала Безуглая о командующем Сухопутными войсками ВСУ Михаиле Драпатом.

Между тем боец ВСУ, пишущий под ником "Бахмутский демон", написал в своем Telegram-канале, что бои с небольшими штурмовыми группами идут в пригороде Покровска.

"Окрестности – это еще не Покровск, киса, но штурмовые группы по 2-4 человека пробуют забегать", – написал он, очевидно, комментируя информацию Марьяны Безуглой.

Напомним, ранее военнослужащий ВСУ Евгений Иевлев сообщил, что несмотря на значительные усилия, россиянам не удалось взять Покровск даже в полукольцо, поэтому об окружении города речь не идет.

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