Словацкому правительству может быть объявлен вотум недоверия – оппозиционер

По словам политика, сейчас правительство в Словакии очень нестабильно.
Правительство Словакии под руководством Роберта Фицо допустило многие ошибки и вскоре может получить вотум недоверия.
Об этом сообщил лидер партии "Прогрессивная Словакия" Михал Шимечко в интервью международной обозревателе ТСН Яне Слесарчук.
Он отметил, что в Словакии наблюдаются экономические проблемы, рост налогов и цен, а в правительстве – нестабильность.
"Я как оппозиционный политик вижу, что это правительство допустило многие ошибки и поэтому вотум недоверия может быть. Может случиться действительно", — пояснил политик.
Лидер партии добавил, что в независимости от голосования правительство нынешнее правительство нестабильно: "парламентарии переходят из фракции во фракцию".
"Очень важно поставить в парламенте этот вопрос и продемонстрировать премьеру, что мы не удовлетворены", — подчеркнул политик.
На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Фицо изменил Словакии! Его КОНКУРЕНТ приехал в Зеленский! Эксклюзив ТСН с Михалом Шимечко.
Напомним, власти коалиции Фицо пошатнулись, ее преимущество в парламенте составляет всего 2 голоса.
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