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Російські загарбники атакують Україну ударними БпЛА: мапа тривог

Російські загарбники атакують Україну ударними БпЛА: мапа тривог

Мапа тривог / Фото: alerts.in.ua

Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.

Російські загарбники в ніч проти 18 січня атакують Україну іранськими ударними безпілотниками типу Shahed.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі та сходу та півдня.

  • БпЛА на межі Сумщини і Харківщини, курс - північний;
  • БпЛА на півночі Полтавщини, курс - західний;
  • БпЛА на межі Кіровоградщини і Миколаївщини, курс - західний/північно-західний;
  • БпЛА в центрі і на південному заході Дніпропетровщині, курс - північний/південно-західний;
  • БпЛА на південному сході Миколаївщини, курс - південно-західний;
  • БпЛА на північному сході Одещини, курс - західний;
  • БпЛА на Чернігівщині, курс - південно-західний/західний/південно-східний;
  • БпЛА на півночі Київщини, курс - південний.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що внаслідок удару дронів по Київщині поранено дитину.

Крім того, ми раніше інформували, що британська розвідка пояснила, чому у грудні стало менше атак "Шахедів".

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