Російські загарбники атакують Україну ударними БпЛА: мапа тривог

Російські загарбники в ніч проти 18 січня атакують Україну іранськими ударними безпілотниками типу Shahed.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі та сходу та півдня.

БпЛА на межі Сумщини і Харківщини, курс - північний;

БпЛА на півночі Полтавщини, курс - західний;

БпЛА на межі Кіровоградщини і Миколаївщини, курс - західний/північно-західний;

БпЛА в центрі і на південному заході Дніпропетровщині, курс - північний/південно-західний;

БпЛА на південному сході Миколаївщини, курс - південно-західний;

БпЛА на північному сході Одещини, курс - західний;

БпЛА на Чернігівщині, курс - південно-західний/західний/південно-східний;

БпЛА на півночі Київщини, курс - південний.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що внаслідок удару дронів по Київщині поранено дитину.

Крім того, ми раніше інформували, що британська розвідка пояснила, чому у грудні стало менше атак "Шахедів".

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