Російські загарбники атакують Україну ударними БпЛА: мапа тривог

Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
Російські загарбники в ніч проти 18 січня атакують Україну іранськими ударними безпілотниками типу Shahed.
Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.
У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі та сходу та півдня.
- БпЛА на межі Сумщини і Харківщини, курс - північний;
- БпЛА на півночі Полтавщини, курс - західний;
- БпЛА на межі Кіровоградщини і Миколаївщини, курс - західний/північно-західний;
- БпЛА в центрі і на південному заході Дніпропетровщині, курс - північний/південно-західний;
- БпЛА на південному сході Миколаївщини, курс - південно-західний;
- БпЛА на північному сході Одещини, курс - західний;
- БпЛА на Чернігівщині, курс - південно-західний/західний/південно-східний;
- БпЛА на півночі Київщини, курс - південний.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що внаслідок удару дронів по Київщині поранено дитину.
Крім того, ми раніше інформували, що британська розвідка пояснила, чому у грудні стало менше атак "Шахедів".
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