На Сумщині пролунало 49 вибухів

Протягом минулої доби загарбники здійснили 26 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.

Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація.

Зафіксовано 49 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Есманьська, Зноб-Новгородська, Середино-Будська громади.

Есманьська громада: ворог вдарив FPV-дроном (1 вибух), також бив з міномета (8 вибухів).

Середино-Будська громада: здійснено скидання ВОГ з БПЛА (2 вибухи).

Великописарівська громада: завдано удар FPV-дронами (5 вибухів), здійснено мінометний обстріл (4 вибухи).



Зноб-Новгородська громада: росіяни скинули вибуховий пристрій з БПЛА (2 вибухи).

Краснопільська громада: ворог здійснив скид вибухового пристрою з БПЛА (1 вибух), мінометний обстріл (3 вибухи), атаку FPV-дронами (2 вибухи).

Миропільська громада: росіяни обстріляли громаду з РСЗВ (10 вибухів), а також з міномета (5 вибухів).

Хотінська громада: удар FPV-дроном (1 вибух).

Білопільська громада: здійснено удар з міномета (1 вибух).

Новослобідська громада: ворог вдарив FPV-дроном (1 вибух).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Полтаві вночі пролунав вибух.

Крім того, ми раніше інформували, що вранці на Хмельниччині сталися вибухи.

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