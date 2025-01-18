В Сумской области раздалось 49 взрывов

Враг продолжает обстреливать Сумскую область.
За прошедшие сутки захватчики совершили 26 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.
Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.
Зафиксировано 49 взрывов. Обстрелы потерпели Хотинская, Миропольская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Эсманьская, Зноб-Новгородская, Середино-Будская общины.
- Эсманьская община: враг ударил FPV-дроном (1 взрыв), также избивал из миномета (8 взрывов).
- Середино-будская община: осуществлен сброс ВОГ с БПЛА (2 взрыва).
- Великописаревское общество: нанесен удар FPV-дронами (5 взрывов), совершен минометный обстрел (4 взрыва).
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- Зноб-новгородская община: россияне сбросили взрывное устройство с БПЛА (2 взрыва).
- Краснопольское общество: враг совершил сброс взрывного устройства с БПЛА (1 взрыв), минометный обстрел (3 взрыва), атаку FPV-дронами (2 взрыва).
- Миропольская община: россияне обстреляли общину из РСЗО (10 взрывов), а также из миномета (5 взрывов).
- Хотинская община: удар FPV-дроном (1 взрыв).
- Белопольское общество: осуществлен удар с миномета (1 взрыв).
- Новослободская община: враг ударил FPV-дроном (1 взрыв).
Напомним, ранее сообщалось, что в Полтаве ночью раздался взрыв.
Кроме того, мы ранее информировали, что утром в Хмельнитчине произошли взрывы.
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