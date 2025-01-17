Враг пытается окружить Великую Новоселку: подробности

Оккупанты продолжают активные штурмовые действия на Донецком направлении.
Российские захватчики пытаются оцепить Великую Новоселку, Донецкой области. Враг пытается перерезать дорогу из Зеленого Поля и захватить населенный пункт без боев в застройке.
Об этом сообщили алалитики DeepState.
"Все больше просматривается план врага захватить Великую Новоселку, не ввязываясь в бои в застройке. Противник будет пытаться улучшить свое положение севернее и южнее Нового Комара, перерезать дорогу с Зеленого Поля и выйти к балке на севере", — говорится в сообщении.
Аналитики сообщили, что за последние три дня российские оккупанты захватили Нескучное и продолжают дозачистку Времовки.
Согласно оценкам экспертов, Времовка фактически потеряна, даже если в селе оставался украинский наблюдательный пункт, его стратегическое значение уже минимально.
В то же время, к середине дня 15 января еще была информация о сопротивлении украинских сил в Нескучном, но к вечеру россияне уже контролировали центр Времовки.
"Как за три дня целые два села оказались пустыми — нам пока неизвестно", — подытожили аналитики.
Напомним, в Донецкой области российское командование приказало использовать гражданский транспорт для военных целей.
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