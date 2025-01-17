Трамп сменил место инаугурации: в чем причина

Инаугурация президента США, которая по традиции проводится публично перед Капитолием в Вашингтоне, на этот раз пройдет в помещении здания Конгресса.

Об этом написал избранный президент США Дональд Трамп в своей сети Truth Social, сообщает Reuters.

По его словам, в день инаугурации в Вашингтоне предполагается аномально холодная погода с низкими температурами и порывистым ветром.

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В таких условиях, отметил Трамп, будут созданы неудобства гостям церемонии и всем желающим, кто прибудет на Национальную аллею в столице США.

Также избранный американский президент отметил, что такие условия будут опасны "для десятков тысяч правоохранителей, служб быстрого реагирования, полиции, подразделений K9 и даже лошадей".

"Я распорядился, чтобы произнесение инаугурационной речи — вместе с молитвой и другими речами — проводилось в ротонде Капитолия Соединенных Штатов, как это было организовано Рональдом Рейганом в 1985 году", — написал Трамп.

По его словам, высокопоставленные гости также будут находиться в здании Конгресса, а картинка для телевизионной аудитории оттуда будет выглядеть хорошо.

Прогноз для Вашингтона на понедельник, 20 января, предусматривает температуру на момент присяги Трампа около -7 C, но мороз будет ощущаться сильнее из-за ветра.

Изменение планов значительно снизит количество людей, которые смогут лично наблюдать за церемонией. Многие из более 220 000 приглашенных гостей, которые должны были наблюдать с территории Капитолия США, не смогут увидеть присягу в здании.

Кроме того, согласно разрешению, выданному инаугурационному комитету Трампа Службой национальных парков, предполагалось, что 250 000 человек без билетов будут стоять в Национальном торговом центре во время церемонии под открытым небом. Лишь незначительная часть этого количества поместится в Capital One Arena, где будет проходить трансляция на больших экранах.

Напомним, 17 января избранный президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с лидером Китая Си Цзиньпином.

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