Трамп планирует в первые 100 дней президентства посетить Китай — WSJ

Представители Трампа и Си Цзиньпина уже обсудили возможную личную встречу.

Новоизбранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил своему окружению, что он планирует в ближайшие месяцы посетить Китай.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Источники издания сообщили, что Трамп сказал своим советникам, что он хочет совершить поездку в КНР в первые сто дней своего президентства.

Кроме того, журналисты издания сообщили, что Трамп и лидер Китая Си Цзиньпин через своих представителей уже обсудили возможную встречу. Рассматривается также вариант приглашения Си Цзиньпин в Соединенные Штаты.

Напомним, ранее сообщалось, что в Вашингтоне люди вышли на митинг, чтобы выразить протест против инаугурации избранного президента Дональда Трампа, которая состоится в понедельник, 20 января.

Кроме того, мы ранее информировали, что скорые переговоры Трампа с Путиным могут стать роковыми для Украины.

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