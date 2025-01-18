Трамп хочет поскорее завершить войну: его экс-советник предупредил об опасности

Джон Болтон считает, что Дональда Трампа не особо волнует, на каких условиях состоится завершение войны.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп стремится как можно скорее завершить войну в Украине, при этом ему не особенно важны условия, на которых это произойдет.

Об этом заявил бывший советник избранного президента США Дональда Трампа Джон Болтон в интервью японскому телевидению.

"Трамп хочет завершить войну как можно скорее после вступления в должность, и его не особо волнует, на каких условиях это будет достигнуто. Он просто хочет покончить с этим", – заявил Болтон.

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По мнению Болтона, РФ может быть заинтересована в достижении соглашения о прекращении огня и установлении линий разграничения, основанных на текущей обстановке на фронте.

"И чем дольше это прекращение огня будет продолжаться – тем больше вероятность того, что эти линии станут новой границей между Россией и Украиной", – отметил экс-советник Трампа.

Напомним, новоизбранный президент США Дональд Трамп планирует встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным "очень быстро" после того, как он вступит в должность на следующей неделе.

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