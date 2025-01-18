Быстрые переговоры Трампа с Путиным могут стать роковыми для Украины — The Telegraph

Трамп уже не говорит о завершении войны в Украине в первый день, но все еще стремится сделать это быстро.

Президент Украины Владимир Зеленский хочет, чтобы избранный президент США Дональд Трамп перед началом переговоров с Путиным помог украинской армии восстановить преимущество на поле боя.

Об этом пишет в субботу, 18 января, британское издание The Telegraph.

Ссылаясь на украинских чиновников, издание утверждает, что заставлять Украину вести переговоры с Россией до того, как она возобновит преимущество на поле боя, было бы катастрофической ошибкой.

"Официальные лица [в Киеве] предупреждают, что поспешное начало переговоров просто сыграет на руку Путину", — пишет The Telegraph.

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В издании отмечают, что с целью переломить ситуацию на поле боя украинские вооруженные силы наносят удары по нефтяным объектам России, а также по ключевой военной инфраструктуре в европейской части РФ.

“Нам нужно быть в состоянии поддерживать такое давление, если мы хотим вступить в переговоры с позиции силы. Только если Россия понесет потери, она будет готова вести содержательные переговоры”, — цитирует издание советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

The Telegraph пишет, что Дональд Трамп уже не говорит о завершении войны в Украине в первый день своего пребывания в должности, но все еще хочет скорейшего окончания войны.

Одним из факторов, влияющих на такое желание, является стремление Трампа получить Нобелевскую премию мира. В то же время, чтобы стать Нобелевским лауреатом президент США должен обеспечить крепкий мир для Украины, поэтому не должен позволить Киеву капитулировать.

"Несмотря на сдержанный оптимизм, украинские чиновники тихо готовятся к возможности вести переговоры с неидеальной позиции, если Трамп будет оставаться непоколебимым — если предположить, что Путин вообще готов вести переговоры", — подытожило издание.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сильная позиция Украины на переговорах с Россией обеспечит усиление оружия на поле боя и приглашение в ЕС и НАТО в качестве гарантии безопасности.

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