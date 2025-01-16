Путин придумал новые требования для прекращения войны

Помощник Путина Николай Патрушев заявил, что переговоры по Украине должны идти только между Россией и США.

Переговоры об Украине без Украины? В Сети снова говорят о том, что президент России Владимир Путин готовится поздравить новоизбранного президента США Дональда Трампа с инаугурацией и готовит ему много сюрпризов. В частности, в Москве уже идет подготовка к возможным переговорам с новым президентом США, и говорить собрались об Украине.

Что Путин на переговорах с Трампом потребует от Украины – смотрите в эксклюзиве TSN.UA.

Переговоры США и России

До инаугурации Трампа остаются считанные дни. Уже 20 января он зайдет в Белый дом, и это событие изменит ход истории. Ряд экспертов прогнозирует, что от него и будет зависеть, каким будет финал российско-украинской войны. Более того, в Сети говорят, что Москва уже готовится к возможным переговорам с новым президентом США и имеет много требований.

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Речь идет о том, что диктатор Путин на предстоящих переговорах с Трампом потребует от Украины резко разорвать военные связи с НАТО. А еще – стать нейтральным государством с ограниченной армией. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники. Отмечается, что Путин становится все более уверенным в своем преимуществе на поле боя в Украине. Поэтому он намерен достичь своей цели, чтобы Киев никогда не вступал в НАТО и чтобы на его военный потенциал были наложены ограничения.

"Кремль придерживается позиции, что хотя отдельные члены НАТО могут продолжать поставки оружия Украине в рамках двусторонних соглашений о безопасности, это оружие не должно использоваться против России или для захвата территорий".

Bloomberg отмечает, что такие жесткие требования точно не понравятся Украине. Еще бы. Все, за что мы сейчас боремся и над чем работаем, хочет отобрать один сумасшедший дед. Журналисты отмечают, что позиция Путина также идет вразрез с заявленным Трампом желанием как можно быстрее прекратить войну и может быть направлена на то, чтобы дать Москве свободу переговорных действий. В то же время, российские достижения на востоке Украины происходят медленно и имеют высокую цену.

Собеседник Bloomberg утверждает, что Украина и Россия проводят ограниченные переговоры в Катаре по правилам защиты ядерных объектов от нападения. В то же время украинские чиновники на условиях анонимности утверждают, что единственные переговоры между Киевом и Москвой ограничиваются обменом пленными и возвращением детей.

Какие территории хочет Россия?

Прожорливость России не имеет предела. Журналисты пишут и о том, что РФ потребует на переговорах сохранения по крайней мере фактического контроля над почти 20% находящейся под оккупацией территории Украины, в частности Крымский полуостров. В то же время Bloomberg утверждает, что якобы "Москва открыта для обмена территориями".

Что говорят у Трампа?

В то время как будущий лидер США и его главные помощники не проявили большого энтузиазма по поводу гарантий безопасности для Украины, прежде всего через членство в НАТО, некоторые в лагере Трампа выступили за поддержку Киева, чтобы иметь возможность вести переговоры с позиции силы. Издание напоминает, что самое большое беспокойство Украины состоит в том, что прекращение боевых действий позволит России перегруппироваться и нанести еще один удар. Именно поэтому Украине нужно западное оружие и достаточно большая армия.

Путин ранее заявлял, что любое мирное соглашение должно основываться на так называемых Стамбульских соглашениях. Согласно последнему проекту документа с весны 2022 года, он запрещает иностранные войска в Украине, совместные учения и членство Киева в любых внешних военных альянсах:

"В прошлом году американские СМИ сообщили подробности из этих документов, в которых говорилось о том, что иностранное оружие, в том числе ракеты, не должно попадать на территорию Украины. В публикациях сообщалось, что стороны по-прежнему расходятся во мнениях по некоторым вопросам, в частности ограничении на численность ВСУ. Россия настаивала на ограничении численности ВСУ до 85 тысяч человек и 342 танков, а также на ограничении дальности полета украинских ракет до 40 километров, Украина хотела иметь армию в 250 тысяч человек и 800 танков, а дальность полета ракет — 280 километров".

Что говорят в Евросоюзе?

Интересно, что помощник Путина Николай Патрушев заявил, что переговоры по Украине должны идти только между РФ и США. То есть об Украине без Украины.

Более того, бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью "BBC News Украина" заявил, что Путин вообще не собирается говорить с Киевом и будет договариваться с американцами. Климкин уверен, что такие переговоры уже происходят. По его словам, вероятно, в Киев просто привезут готовый документ и скажут, что мир будет выглядеть так.

Из-за таких заявлений взволновались дипломаты ЕС. В статье Euractiv говорится, что европейцы хотят быть уверены, что будут иметь место за столом любых будущих мирных переговоров по Украине, но они рискуют получить только раскладной стул. Ключевую обеспокоенность среди дипломатов вызывает сценарий, при котором Трамп будет склонен вести двусторонние переговоры с Путиным через головы европейцев:

"За последние несколько месяцев украинские чиновники усилили свои сообщения о важной роли Трампа, редко открыто критикуя его за комментарии. Зеленский использовал недавнее трехчасовое интервью в подкасте США, чтобы объяснить видение Киева о возможных мирных переговорах, приписывая ключевую роль Трампу в принуждении России к прекращение войны. По словам информированных официальных лиц, после победы на выборах в ноябре 2024 года Трамп дал сигнал и Зеленскому, и Макрону, что европейцы будут ответственны за надзор и обеспечение будущего прекращения огня в Украине".

Авторы статьи обратили внимание, что будущий представитель Трампа в Украине Кит Келлог отложил свою ознакомительную поездку в Киев до инаугурации президента США 20 января. Европейские дипломаты назвали это первым хорошим сигналом о том, что Трамп, похоже, отошел от своей начальной цели прекратить войну за 24 часа, предположив, что "шесть месяцев" является более реалистичной целью. В свою очередь Келлог заявил, что администрация Трампа будет пытаться найти "решение решения" в течение 100 дней пребывания в должности.

Формат переговоров

Ключевым вопросом будет то, в каком формате могут состояться грядущие переговоры и кто сможет сесть за стол. Европейские дипломаты говорят, что конкретных планов на бумаге пока нет. По словам нескольких из них, это может измениться, когда министры иностранных дел ЕС встретятся для первых переговоров 27 января после инаугурации Трампа.

Большинство лидеров ЕС четко дали понять, что хотят избежать ограниченного форума в стиле "Минска", который бы исключил широкий спектр интересов во всем блоке. Главная дипломат Евросоюза Кая Каллас заявила, что "ЕС также готов взять на себя это руководство, если США не захотят этого сделать":

"Я действительно уверена, что все остальные члены, и, надеюсь, также США готовы продолжать поддержку Украины".

В то время как европейцы в контактах с окружением Трампа настаивают на необходимости продолжения американской военной помощи для усиления позиции Украины на переговорах, евродипломаты говорят, что для них остается непонятным, будет ли продолжаться формат "Рамштайн" под руководством США, или они будут вынуждены перейти к коалиции под руководством Европы.

Премьер-министр Италии Джорджия Мэлони, которая в начале января встретилась с Трампом, сказала, что "не предусматривает разъединения США":

"О мире, Трамп может быть именно тем, кто двигается вперед к решению, но я не думаю, что это означает отказ от Украины".

В декабре 2024 года европейские лидеры начали тестировать потенциальные коалиционные группы. А чиновники из ЕС заявили, что ожидают продолжения таких форматов в течение следующих недель и месяцев, когда мирные переговоры материализуются.

Поскольку Германия приближается к внеочередным выборам, а Франция слаба внутри страны, ожидается, что премьер-министр Польши Дональд Туск будет играть ключевую роль в создании европейской коалиции вокруг поддержки Украины в течение следующих шести месяцев председательства Варшавы в ЕС. Авторы статьи отмечают, что Польша, несомненно, станет полной противоположностью своего предшественника в председательстве – Венгрии. Спорная одиночная дипломатическая "мирная миссия" премьер-министра Виктора Орбана в Москве, Пекине и Мар-а-Лаго оставила плохой привкус, который останется на любых предстоящих переговорах. Но есть больше мест, которые, вероятно, могут быть заполнены:

"ЕС должен присутствовать [как институт] в будущих переговорах, потому что он является одним из значимых провайдеров и координаторов помощи Украине", – сказала директор Европейского совета по внешним отношениям Мари Дюмулен.

"Пока что европейцы должны продолжать говорить США, что принуждение украинцев к переговорам является рецептом провала и заставит США выглядеть слабо, если результат будет более выгодным для России, чем для Украины и ее западных партнеров".

По словам Мари Дюмулен, европейцы должны ясно дать понять, что в интересах США не вступать в эти переговоры с европейцами и украинцами, а иметь фактически единую позицию Запада. Однако большинство дипломатов и чиновников ЕС признают, что разговоров о необходимости решить, что члены хотят получить от каких-либо будущих переговоров, на самом деле не было:

"Важно не просто пребывание за столом, но и представление о том, почему вы за этим столом и чего хотите добиться путем переговоров".

Зеленский – о переговорах

Между тем, заявление относительно возможных переговоров сделал и президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что перед любым столом переговоров нужны гарантии безопасности. Это номер один. И это нужно всем. Потому что все уже поняли, что Россия – враг, и они способны пойти на любую страну Европы и оккупировать ее. И у них много сил для этого. И, к сожалению, есть такие желания.

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