У ЗСУ повідомили, скільки військових наразі перебувають на фронті

Сили оборони, як зазначав президент України Володимир Зеленський, налічують 880 тисяч військовослужбовців — це загальна чисельність української армії.

Про це повідомив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в ефірі "24 Каналу".

"Туди входять ВНЗ, центри комплектування, тилові бригади та бригади, які розміщені на північному кордоні з Білоруссю та РФ, на яких не ведуться активні бойові дії", - зазначив Тимочко.

За його словами, разом з Нацгвардією та прикордонниками Сили оборони України складають понад мільйон осіб. Проте на фронті в бойових діях задіяна "зовсім інша цифра".

"600 тисяч росіян - якщо йдеться про участь у бойових діях безпосередньо в Україні. На забуваймо, що за межами України знаходяться російські війська, які залучені в їхню систему логістики, прикриття тощо. Другий момент - це Курщина. Напевно не враховані сили росіян, які ведуть там бої… Ми маємо розділяти загальну цифру та 600 тисяч росіян, які залучені до бойових дій на лінії фронту", - додав військовий.

Нагадаємо, у Forbes зазначили, що КНДР втратила третину своїх військ на Курщині.

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