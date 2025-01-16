Зеленський назвав головну проблему на фронті

Фронт - це не просто питання людей. Українським військовим не вистачає озброєння. Адже є бригади, які укомплектовані лише на 60-70%.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю польським ЗМІ

"Є бригади. які укомплектовані щодо зброї на 60-70%. Щось - у процесі. Щось - надходить. А щось - ніяк не надійде. Це відбувається. В останній рік було багато уповільнених процесів, які залежать від багатьох факторів. Зокрема, процеси постачання були уповільненні через повільні рішення Конгресу США. Це призвело до того, що ми захищалися і меншою кількістю зброї, і меншою кількістю людей", - наголосив Зеленський.

Він наголосив, що Україна не "ставиться до людей, як до гарматного м'яса": "Йдеться про людину, яка захищає Україну, але яка передусім повинна захищати себе".

Він також наголосив на тому, що і в Росії є проблеми в особовому складі. Зокрема, саме тому Москва залучила війська КНДР.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський зробив заяву про переговори України з Росією. Президент зазначив, що в ЄС є достатньо "друзів", які ведуть переговори і намагаються продемонструвати свою прихильність до РФ, або балансувати між Україною чи Росією. На щастя, додав він, таких країн небагато.

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