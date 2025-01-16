Фронт – это не просто вопрос людей. Украинским военным не хватает вооружения. Ведь есть бригады, укомплектованные только на 60-70%.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью польским СМИ.

"Есть бригады. которые укомплектованы по оружию на 60-70%. Что-то — в процессе. Что-то — поступает. А что-то — никак не поступит. Это происходит. В последний год было много замедленных процессов, зависящих от многих факторов. В частности, процессы поставки были замедлены из-за медленных решений Конгресса США. Это привело к тому, что мы защищались и меньшим количеством оружия, и меньшим количеством. людей", — подчеркнул Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина не "относится к людям, как к пушечному мясу": "Речь идет о человеке, который защищает Украину, но прежде всего должен защищать себя".

Он также отметил, что и у России есть проблемы в личном составе. В частности, именно поэтому Москва привлекла войска КНДР.

Напомним, ранее Владимир Зеленский сделал заявление о переговорах Украины с Россией. Президент отметил, что у ЕС достаточно "друзей", которые ведут переговоры и пытаются продемонстрировать свою приверженность РФ, или балансировать между Украиной или Россией. К счастью, добавил он, таких стран немного.

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