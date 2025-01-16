Молдова ввела новое правило для въезда: что изменилось для украинцев

В случае отсутствия необходимого документа авто не будет пропущено на территорию Молдовы.

Водители, планирующие въезд в Республику Молдова, обязаны иметь при себе действующий сертификат технического осмотра транспортного средства.

Об этом сообщила пресс-служба ГНСУ.

"В действие вступила норма, обязывающая водителей с собой иметь действующие сертификаты технического осмотра транспортного средства во время въезда на территорию их государства (требование Правил дорожного движения, утвержденных Постановлением Правительства РМ от 13.05.2009 №357)", — говорится в сообщении

В случае отсутствия этого документа, пограничники могут отказать в пропуске транспортного средства на территорию Молдовы.

Напомним, представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил, для кого и как изменились правила выезда за границу.

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