Молдова запровадила нове правило для в'їзду: що змінилося для українців

У разі відсутності необхідного документа авто не пропустять на територію Молдови.

Водії, які планують в’їзд до Республіки Молдова, зобов’язані мати при собі діючий сертифікат технічного огляду транспортного засобу.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

"У дію вступила норма, яка зобов’язує водіїв з собою мати діючі сертифікати технічного огляду транспортного засобу під час в’їзду на територію їхньої держави (вимога Правил дорожнього руху, затверджених Постановою Уряду РМ від 13.05.2009 №357)", - йдеться в повідомленні

У разі відсутності цього документа прикордонники можуть відмовити у пропуску транспортного засобу на територію Молдови.

Нагадаємо, речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив, для кого і як змінилися правила виїзду за кордон.

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