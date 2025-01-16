Украина выборола второе "золото" зимней Универсиады-2025

Александра Меркушина и Сергей Супрун выиграли одиночную смешанную эстафету по биатлону.

Украина завоевала еще одну золотую медаль на зимней Универсиаде-2025, которая проходит в итальянском Турине. Александра Меркушина и Сергей Супрун победили в одиночной смешанной эстафете по биатлону.

"Сине-желтые" сумели избежать штрафных кругов, суммарно использовав восемь дополнительных патронов. В итоге наша команда финишировала первой, на 16,7 секунды опередив чехов. Тройку призеров замкнула Польша.

Зимняя Универсиада-2025. Турин, одиночная смешанная эстафета

1. Украина (0+8) 39:52.5

2. Чехия (1+4)+16.7

3. Польша (1+9) +23.2

4. Казахстан (1+7) +25.3

5. Германия (0+9) +1:15.6

6. Франция (0+13) +1:42.7

Для Украины это третья медаль зимней Универсиады-2025 и вторая золотая. Ранее Богдан Борковский завоевал "золото" в мужской короткой индивидуальной гонке, а Дарина Чалык стала бронзовой призеркой в аналогичной женской дисциплине.

В общем медальном зачете зимней Универсиады-2025 сборная Украины поднялась на три ступеньки и сейчас занимает шестое место.

Ранее сообщалось, что капитана сборной Украины Дмитрия Пидручного признали лучшим биатлонистом этапа Кубка мира в Оберхофе.

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