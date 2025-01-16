"Термическая аномалия" в Украине: чего ожидать от погоды 17 января

Уже несколько в Украине наблюдается необычная термическая аномалия: на юге страны ночью наблюдается холодная температура, а днем — самая теплая.

Какая будет погода 17 января сообщила синоптикиня Наталья Диденко.

Согласно прогнозу погоды, ночью на юго-западе Украины, в частности в Закарпатье, Подолье, Черновицкой области и Приазовье, температура воздуха опустится до 0-4 градусов мороза, а на остальной территории будут "вялые нули".

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Днем ситуация сменится противоположной: в самых холодных регионах температура поднимется до +1+5 градусов, тогда как на остальной территории Украины сохранится плюсовый температурный фон — 0+3 градуса.

Ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя на Левобережье Украины, в то время как правобережные регионы останутся сухими. Однако будет наблюдаться сильный северо-западный ветер.

В Киеве 17 января облачно, без существенных осадков, температура в течение суток будет колебаться между 0 и 2 градусами, и будет сильный ветер.

Прогнозируется, что ближайшее похолодание снова наступит ориентировочно с 23-24 января.

Какая будет погода 17 января / Фото: Наталия Диденко / Facebook

Напомним, зима 2025 года удивляет аномальным теплом. Однако, по данным синоптиков, сильные морозы будут уже во второй половине января.

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